USAs forsvarsminister og NATOs Stoltenberg på uanmeldt besøk i Kabul

Besøket er forsvarsminister James Mattis' første til landet etter at Trump kunngjorde sin nye Afghanistan-strategi.

Ifølge CNN skal forsvarsminister James Mattis og generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg skal ha ankommet Afghanistans hovedstad i morgentimene onsdag lokal tid.

Det var i august at president Trump presenterte sin nye Afghanistan-strategi i en direktesendt TV-tale.

Det er ventet at Mattis vil besøke amerikanske tropper og møte med den amerikanske generalen, John Nicholson, i de kommende timene onsdag. Videre skal ministeren i samtaler med den afghanske presidenten Ashraf Ghani og andre regjeringsmedlemmer, og det er ventet at han vil avholde en pressekonferanse sammen med Ghani og Stoltenberg.

Trump fikk ros av Ghani



Donald Trump hadde først et ønske om å trekke amerikanske tropper ut av Afghanistan. I sin nye Afghanistan-strategi presenterte han imidlertid at han hadde ombestemt seg, både av respekt for dem som hadde ofret sine liv for saken, men også fordi han vurderte konsekvensene til å være for store. Dette blant annet med tanke på at det uten USAs tilstedeværelse i landet kunne oppstå et maktvakuum som terrorgrupper kunne dra nytte av.

Presidenten mente også at sikkerhetstruslene i Afghanistan og nærliggende områder var for store til at USA kunne avslutte sitt 16 år lange engasjement i landet.

Under forrige ukes FN-møte brukte Afghanistans president Ghani en stor del av sin tale til FN til å rose Trumps nye strategi både i Afghanistan og Sør-Asia.

– Med president Trumps nylige presentasjon av sin nye strategi for å bekjempe terror og stabilisere Sør-Asia, har Afghanistans varige samarbeid med USA og det internasjonale fellesskapet blitt fornyet og omdirigert, fortalte president Ghani fra talerstolen i New York.

«USA kommer til å vinne»

Under presentasjonen av sin nye Afghanistan-strategi i august fortalte Trump, i kjent stil, at «USA kommer til å vinne» og at det ville bli mindre detaljstyring fra Washington D.C. De amerikanske troppene i felten ville med andre ord få friere tøyler til å gjøre det de mener er best.

Mens Barack Obama var president var Donald Trump kritisk til at USA skulle investere enda flere ressurser i en krig landet har vært en del av i 16 år, og som man ikke ser en slutt på.

Trump skrev blant annet en Twittermelding i 2013 hvor han mente USA kastet bort penger på å ha styrker i Afghanistan, og at pengene helle kunne blitt brukt på å bygge opp USA.

I dag bistår rundt 8400 amerikanske soldater sikkerhetsstyrkene i Afghanistan.