Amerikansk etterretning omtaler Russland som en «cyberaktør av fullt omfang», og mener de utgjør en stor trussel mot USAs myndigheter, militære og diplomati.

Uttalelsene kommer fra USAs nasjonale sikkerhetsbyrå (NSA) i en høring i Senatet torsdag. Høringen kommer i kjølvannet av Russlands systematiske cyberangrep mot den amerikanske staten og amerikanske interesser, blant annet presidentvalget.

Skal ha hacket Demokratene

NSA overleverte torsdag en hemmeligstemplet rapport om Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget. Rapporten ble bestilt av president Barack Obama. I høringen sa en samlet NSA-ledelse at Russland utgjør en stor trussel mot USA. Det nekter dog påtroppende president, Donald Trump, å akseptere, ifølge CNN.

Den påtroppende presidenten har gjentatte ganger sådd tvil rundt etterretningens funn, som altså sier at Moskva har stått bak cyberangrepene, ifølge Reuters. Blant annet twitret han følgende på tirsdag:

– Orienteringen rundt «etterretningen» om den såkalte «russiske hackingen» er forsinket til fredag, kanskje det var behov for mer tid for å bygge en sak. Veldig rart!

– RUSSLAND ER EN STOR TRUSSEL: Direktør for nasjonal overvåkning, James Clapper, orienterte torsdag Senatet om utenlandske trusler mot USA. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

NSA mener Russland sto bak hackingen av det demokratiske partiet før presidentvalget, en konklusjon også flere firmaer som arbeider med cybersikkerhet har støttet opp om.

Direktør for nasjonal etterretning, James Clapper, sier ifølge Reuters at det også var flere motiver bak hackeangrepene i forbindelse med presidentvalget.

Skal ha hjulpet Trump mot seier

Angrepene skal ha vært et forsøk på å hjelpe Trump med å vinne presidentvalget. Flere republikanere har anerkjent Russlands hackeangrep, men har ikke sett det i sammenheng med et forsøk på å la Trump vinne valget. Moskva selv nekter for anklagene.

– Enhver amerikaner bør være bekymret for Russlands angrep på vår nasjon. Man kommer ikke unna det faktum at denne komiteen møtes i dag, i etterkant av angrepet mot vårt demokrati, sier republikaneren John McCain, som er leder av Senatets våpenkomité.

Trump skal orienteres om hackingen mot det demokratiske partiet på fredag. NSA skal da orientere ham om saken. President Barack Obama orienteres torsdag.