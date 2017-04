USA skjerper sanksjonene mot Nord-Korea

USA strammer inn sanksjonene mot Nord-Korea for å presse landet til å stanse sitt atomprogram.

Det kommer fram i en uttalelse etter at senatorene i Kongressen var i et møte i Det hvite hus onsdag for å bli orientert om den spente situasjonen mellom USA og Nord-Korea.

– Presidentens tilnærming tar sikte på å presse Nord-Korea til å legge ned atom- og rakettprogram ved å skjerpe økonomiske sanksjoner og fortsette diplomatiske tiltak sammen med våre allierte og regionale partnere, heter det i en uttalelse fra utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister James Mattis og etterretningssjef Dan Coats ifølge USA Today.

På møtet orienterte de tre om Nord-Koreas fremgang med å utvikle atomvåpen og raketter som muligens kan nå helt til vestkysten av USA.

Møtet varte rundt en time onsdag, men presidenten selv var kun til stede de først fem minuttene. Trump holdt en åpningstale, før han overlot styringen til sitt nasjonale sikkerhetsteam, melder AP.