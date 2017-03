USA: Ni siktet i den største marine-skandalen noensinne

Høyt rangerte amerikanske offiserer i sjøforsvaret er siktet for å la seg bestikke med prostituerte, Lady Gaga-billetter og dyre middager.

En fest som gikk over flere dager hvor de tømte hotellets Dom Pernignon-lager, hadde en «roterende karusell med prostituerte» og endte opp med en regning på 50.000 dollar (429.905 kroner), er bare én av avsløringene som kommer fram i den største skandalen noensinne i det amerikanske sjøforsvaret, skriver Washington Post.

Tirsdag 14. mars ble det klart at åtte nye aktive og pensjonerte amerikanske marineoffiserer er siktet for korrupsjon, ifølge amerikanske medier. Offiserenes navn var tidligere ikke kjent, men er nå offentliggjort den amerikanske statsadvokaten, ifølge CNN.

Myndighetene i Singapore og USA har hittil anmeldt 27 ansatte i det amerikanske forsvaret og saken har pågått siden 2013. Ifølge Washington Post er 200 uidentifiserte mennesker under etterforskning. Ti av sjøforsvarets offiserer har allerede innrømmet straffskyld.

Dekadent festing: På Hotel Makati Shangri La, i Filippinene, hadde offiserene angivelig fest i flere dager med «roterende karusell av prostituerte». De tømte også champagnelageret på hotellet. Regningen skal ha kommet på rundt 491 000 kroner. Foto: Veronica Melå , VG

«Fat Leonard»



Offiserene er dømt for å ha gitt klassifisert informasjon til malaysiske Glenn Francis Leonard, eier av et leverandørselskap til forsvaret basert i Singapore, for å gi firmaet en fordel mot konkurrenter. Det resulterte i et tiår der skip ble styrt til havner som Francis Leonard eide , og han kunne ta avgifter og gebyrer fra det amerikanske forsvaret.

De er også tiltalt for å hindre granskingen ved å ødelegge datamaskiner, slette email-kontoer og lyve til etterforskere, ifølge Financial Times.

I de amerikanske mediene blir skandalen kalt «Fat Leonard», fordi det er kallenavnet til Leonard på grunn av hans overvekt.

I fortroppen i den nye avsløringen er den nå pensjonerte admiral, Bruce Loveless, som sammen med syv andre skal ha fått påspandert luksusreiser, middager, Lady Gaga-konsertbilleter og prostituerte i perioden fra 2004 til rundt 2012.

De kalte seg selv The Wolfpack (ulveflokken), Cool Kids (kule barn) og the Brotherhood (brorskapet) og brukte flere falske navn for å booke hotell og middager, for å dekke sporene etter seg, ifølge The Guardian.

Kontrollsenteret: Flere av offiserene som er dømt, jobbet ombord på skipet USS Blue Ridge. Skipet var kommando- og kontrollsenteret for resten av fartøyet og hvor de øverste offiserene holdt til. Foto: AP Photo

– Episk svik



– Det er et svik mot den amerikanske marinen av episke proporsjoner, og det ble angivelig utført av sjøforsvarets høyest rangerte offiserer, sa den amerikanske statsadvokaten Alana Robinson i en uttalelse, ifølge CNN.

Aktoren i San Diego rettsaken fortalte at Francis Leonard har svindlet marinen for 35 millioner dollar (rundt 301 millioner norske kroner), ved å overprise bedriftens tjenester. Det er det han har innrømmet, men etterforskere tror det er snakk om mye større beløp, ifølge Washington Post.

Han er også dømt for å bestikke marineoffiserer med middager opptil 12 000 dollar som inkluderte foie grad, dyre viner og sigarer til 2000 dollar.

Francis Leonard ble pågrepet i 2013, etter han ble lurt inn i et hotellrom i San Diego, California. I avhøret senere sa han seg seg skyldig i å bestikke det amerikanske sjøforsvaret.