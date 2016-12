USA: Minst ni døde etter brann på nattklubb

NEW YORK (VG) En stor brann på en nattklubb har tatt livet av minst ni personer i Oakland i California. I tillegg er mange savnet.

Det opplyser lokalavisen East Bay Times. Brannen rammet en lagerbygning hvor det natt til lørdag ble arrangert en musikkfest.

Det er brannvesenet som opplyser til avisen at minst ni er bekreftet døde. Først meldte avisen at 13 personer ikke er gjort rede for, senere oppjusterte de tallet til 25.

Den lokale TV-stasjonen KTVU melder også at 25 personer skal være savnet. Ifølge dem var det rundt 50 personer i bygget da brannen startet.

Brannsjef Teresa Deloach-Reed sier til East Bay Times at de ikke har funnet tegn til at brannalarmene ble utløst, og det skal ikke ha vært sprinkleranlegg i bygningen.

– Vi må gjøre flere søk i bygningen, og vi vet ikke det mulige antall ofre, sier hun.

På Twitter melder brannvesenet i Oakland at de kommer til å være på stedet i flere timer fremover.

Oakland ligger like ved San Francisco.