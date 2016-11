USA: Kjørte inn i folkemengde og angrep med slakterkniv

NEW YORK/OSLO (VG) En mann kjørte inn i en folkemengde på et universitet i Ohio, for så å angripe folk med kniv. Gjerningsmannen (18) ble senere drept av politiet.

Det opplyser universitetsledelsen og politiet på en felles pressekonferanse mandag kveld norsk tid.

– En bil kjørte inn i en gruppe mennesker som stod i et veikryss, sier Michael Drake ved Ohio State University om hendelsen som fant sted på universitetet i Columbus i delstaten Ohio noen timer tidligere.

– Sjåføren gikk ut av bilen og brukte våpen for å stikke flere personer, fortsatte Drake.

På pressekonferansen kom det også frem at politiet har beslaglagt en slakterkniv som de mener ble brukt i angrepet.

De første meldingene gikk ut på at en aktiv skytter var løs på universitetet. «Løp. Gjem deg. Kjemp» lød beskjeden til studentene og ansatte.

Senere ble det imidlertid klart at gjerningsmannen brukt kniv og bil i angrepet – og ikke skytevåpen slik man først meldte om.

Skuddene som falt – og som folk meldte fra om – tilhørte politiet som jaktet på gjerningsmannen. På pressekonferansen bekrefter politiet at en av deres betjenter drepte gjerningsmannen, og at de tror at det kun er snakk om denne mannen som står bak.

Ifølge NBC News er den mistenkte en 18 år gammel student ved samme universitet. Mannen hadde somalisk bakgrunn, men var amerikansk statsborger. Det er foreløpig uklart hva som var motivet.

Ni skadet

Øyenvitner har fortalt at de så bilen som kjørte inn i en folkemengden, og at en mørkkledd mann deretter gikk til angrep på folk med en stor kniv.

Ni personer ble skadet – enten av påkjørsel eller knivskader. Én av dem skal være kritisk skadet.

Mange studenter og lærere holdt seg i dekning inne i bygninger på universitetsområdet i påvente av at situasjonen skulle bli avklart. Bilder i sosiale medier viser blant annet hvordan studenter har barrikadert døren inn til klasserommet med stoler.

Like etter klokken 17.30 norsk tid melder Ohio State University at området nå er sikret. All aktivitet ved skolen er nå avlyst resten av dagen.

Et stort politioppbud er på stedet, og ifølge CNN er også FBI koblet inn. Videobilder fra samme TV-stasjon viser en mann med håndjern som føres bort av politiet, men omstendighetene rundt denne pågripelsen er uklar.

– Fra hybelen min hørte jeg skudd, kanskje seks eller syv, sier 18 år gamle Stephen Yunker (18) til NBC News.

Han bor like ved bygningen Watts Hall, der angrepet fant sted.