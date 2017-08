USA: Kjøretøy meide inn i motdemonstranter i Virginia

Minst fire personer skal være skadet etter at en bil kjørte inn i en gruppe motdemonstranter i Charlottesville, Virginia

Siste: Ifølge nyhetsbyrået AP har en bil meide inn i en gruppe motdemonstranter. Lokalt politi sier til CBS News at minst fire personer er skadet etter hendelsen.

Deres reporter på stedet sier seks mennesker ligger på bakken. En video publisert på sosiale medier viser det som skal være øyeblikket der bilen meier inn i mengden i stor hastighet.

I den grafiske videoen ser man flere kropper kastes i været. Mannen som filmer skriker at folk er hardt skadet, kanskje døde.

Store sammenstøt

I Charlottesville, Virginia, har hundrevis av nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere, militsmedlemmer og andre hvite nasjonalister samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee, ifølge nyhetsbyrået AP.

CNN melder at politiet venter mellom 2000 og 6000 mennesker i demonstrasjonene, som kan bli den største hat-samlingen av sitt slag på flere tiår i USA.

DEMONSTRASJONER: Politiet venter mellom 2000 og 6000 mennesker i demonstrasjonen, som kan bli den største i sitt slag på flere tiår i USA. Foto: Joshua Roberts , Reuters

Lokal unntakstilstand

Lørdag morgen, lokal tid, brøt det ut sammenstøt med motdemonstrantene. Folk skrek mot hverandre, slo, kastet flasker og brukte pepperspray. Ifølge nyhetsbyrået er det erklært unntakstilstand lokalt.

Så langt er det meldt at to personer måtte behandles for ikke-livstruende skader etter sammenstøt i Emancipation Park i byen, melder NTB.

MOTDEMONSTRASJON: En gruppe motdemonstranter møtte opp for å demonstrere mot hvite nasjonalister og nynazister lørdag morgen, lokal tid. Foto: Joshua Roberts , Reuters

I en uttalelse på byens Facebook-side skriver byen at unntakstilstanden gir «lokale tjenestepersoner muligheten til å be om ekstra ressurser hvis det trengs for håndtere pågående hendelser» som kan finne sted lørdag.

Fakler og rasistiske rop

Charlottesville har blitt et samlingspunkt for hvite nasjonalister og motdemonstranter etter at byrådet i 2016 besluttet å fjerne statuen av General Robert E. Lee fra parken som tidligere het Lee Park, men som nå heter Emancipation park.

Ifølge CNN skal bakgrunnen for demonstrasjonene være at de hvite nasjonalistene og Ku Klux Klan-tilhengere er imot delstaten forsøk på å fjerne sporene etter sine bånd med Amerikas konfødererte stater, ved å blant annet fjerne statuen av generalen.

FAKKELTOG: Natt til lørdag samlet hundrevis av hvite nasjonalister som bar fakler seg i byen mens de sang «white lives matter» og den Nazi-koblede frasen «blod og jord». Foto: Stringer , Reuters

Natt til lørdag smalet flere hundre hvite nasjonalister seg og marsjerte i byen med fakler mens de ropte «white lives matter», «dere vil ikke erstatte oss» samt den Nazi-koblede frasen «blod og jord». Marsjen gikk frem til en statue av Thomas Jefferson, like ved universitetet i Virginia.