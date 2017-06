Hemmelige opptak av CNN-ansatt brukes som bevis på at mediene i USA lager falske nyheter. Informasjonskampen mellom Det hvite hus og kritiske medier tilspisser seg, sier USA-kjenner.

Den konservative aktivisten James O'Keefe har gitt vind i seilene til president Donald Trumps påstander om at alt mediene skriver om i USA er falske nyheter.

Årsaken er en Youtube-video av fem sammenredigerte opptak gjort i skjul, av en journalist fra O'Keefes organisasjon Project Veritas (PV). President Trump la torsdag to av videoene fra PV på sin egen Instagram-konto.

I opptakene møter den anonyme journalisten en produsent av helse- og medisinstoff i CNNs Atlanta-avdeling. PV-journalisten skal ifølge Washington Post ha utgitt seg for å være en del av en organisasjons kalt Rainbros, som lar unge voksne møte potensielle mentorer.

Trump til angrep på TV-anker: Hun blødde kraftig etter en ansiktsløftning

Sår tvil om Russland-saken



CNNs John Bonifield skal ha trodd at den unge mannen var interessert i å bli journalist, og visste ikke at han allerede jobbet for PV.

I videoen kan man blant annet høre PV-journalisten spørre Bonifield om han ikke egentlig tror saken om Trumps Russland-forbindelser er «pisspreik».

– Det kan være pisspreik. Jeg mener, det er for det meste pisspreik akkurat nå. Altså, vi har ikke noen gigantiske bevis, sier Bonfield om saken hvor Trump og hans administrasjon etterforskes for sine forbindelser til Russland i forkant av presidentvaglet.

I et annet klipp fortsetter de to å snakke om Russland-saken mens de står i en heis.

– Jeg føler bare at de ikke egentlig har det, men at de vil fortsette å grave. Så jeg synes presidenten sannsynligvis har rett når han sier, «dere leder en heksejakt på meg». Dere har ikke noen pistol det ryker fra, dere har ikke noe ordentlig bevis, sier Bonifield.

Les også: Tre CNN-journalister sier opp etter omstridt artikkel

Det hvite hus: – Alle bør se videoen



Videoen brukes av aktivisten O'Keefe som bevis for at CNN kjører en partisk kampanje mot Trump.

Talskvinne Sarah Huckabee Sanders for Det hvite hus uttalte på en pressekonferanse onsdag at hun syntes alle burde se videoen, som hun omtalte som en «skam for alle medier, for all journalistikk».

Statsviter og redaktør for nettstedet amerikanskpolititkk.no, Are Tågvold Flaten, sier informasjonskampen mellom administrasjonen og kritiske medier i USA nå tilspisser seg.

– Nå har det blitt skrudd opp et par hakk. Det at tre journalister måtte gå fra CNN fordi de ikke rapporterte riktig og at Trump har lagt ut denne videoen viser det.

– Elsk/hat-forhold

Han mener at dersom CNN eller New York Times skriver noe nytt om Russland-saken nå, kommer Trump til å avfeie det som falske nyheter, og at tilhengerne hans kommer til å like det.

MÅ VÆRE KRITISK: Are Tågvold Flaten er statsviter og redaktør for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Han sier at det nå er viktig for amerikanske medier å være kritisk til sine kilder i saken der Trump-administrasjonen etterforskes for mulige bånd til Russland, fordi feile opplysninger kan felle troverdigheten deres. Foto: RENATE TONSTAD FLATEN/NTB

– Det er et elsk/hat-forhold. Trump tjente mye i nominasjonskampen på at han fikk langt mer dekning i media enn alle andre. CNN var blant dem som sendte talene hans live, mens andre kandidater slet med å få dekning, sier han og fortsetter:

– Akkurat nå er det mye røyk, og det kan nok være lett å glemme å være like kritisk til alle nyhetene om Russland-saken som kommer. Men mediene og Trump spiller ikke det samme spillet. Det hvite hus kan si hva som helst, opp er ned og rødt og blått, men CNN er alltid Fake News, ifølge dem, sier Flaten.

Ønsker det velkommen

I en uttalelse fra CNN heter det at Bonifield snakker for seg selv i videoen, men at selskapet ikke planlegger å gå til noen disiplinære steg.

– Et mangfold av personlige meninger er det som gjør CNN sterke. Vi ønsker det velkommen og vi omfavner det, skriver CNN i en uttalelse.

Ifølge det politiske magasinet The Hill har O'Keefe også publisert et skjult opptak av at CNN-kommentator Van Jones kaller Russland-etterforskningen for en stor «nothingburder», et vanskelig oversatt begrep for noe som rett og slett ikke har innhold.

Van Jones har som svar publisert et lengre innlegg på CNN hvor han kaller opptakene nettopp det.

– Meningsløst med tid

VG har også snakket med Svein Melby, USA-forsker ved Institutt for Forsvarsstudier.

Han mener presidenten i USA burde konsentrere seg om annet enn å krangle med journalister.

– Dette er en sak om løsrevne uttalelser som ikke sier så mye nytt. Trump bruker meningsløst med tid på og ressurser på krig med media, tid han burde brukt på å styre USA og gjennomføre politikken sin, sier han.