USA-kjenner om Jeff Sessions fremtid: – Tror han ligger tynt an

Det har stormet rundt USAs justisminister etter at det ble kjent at han har hatt kontakt med Russland. Men om saken får rettslige følger, er ekspertene uenige om.

Onsdag ble det kjent at USAs justisminister, Jeff Sessions, møtte Russlands ambassadør to ganger i fjor under valgkampen – mens han var senator i Alabama.

Det unnlot han å nevne da han under en høring i justiskomiteen i Senatet 10. januar ble spurt om mulige kontakter mellom Donald Trumps valgkampapparat og representanter for russiske myndigheter.

I ettertid har Sessions fått refs fra både demokrater og republikanere. Fredag skriver avisen Politico at Sessions vitnesbyrd kan få rettslige følger, og siterer tidligere advokat i Det hvite hus under George Bush, Richard Painter, som sier følgende:

– Det er i beste fall et veldig villedende vitnesbyrd. Jeg vil ikke gå så langt å si at det er mened, men det er alvorlig ikke å gi nøyaktig informasjon til Kongressen.

Torsdag gikk Trump ut og sa at han har full tillit til Sessions.

Kaller det dobbeltmoral



USA-ekspert og professor emeritus Ole O. Moen sier til VG at saken er svært alvorlig for Trump-administrasjonen.

– IKKE SKIKKET: Ole O. Moen sier til VG at han ikke mener Sessions er skikket,etter at han ikek snakket sant under ed. Foto: Geir Olsen , VG

– Her er det snakk om en uvennlig makt som man har hatt kontakt med. Selv om Sessions under valgkampen ikke var direkte involvert i staben til Trump, så er det å drive undergravingsarbeid mot den sittende presidenten svært alvorlig, sier Moen.

Han poengterer at han i likhet med leder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, mener at Sessions ikke er skikket for jobben som justisminister.

– Sessions var en av forkjemperne for å få reist riksrett mot Bill Clinton, og det er her jeg mener dobbeltmoralen i denne administrasjonen og det republikanske kongressflertallet kommer klart til syne. De sier det ikke foreligger grunn til å ha en granskning, noe det åpenbart gjør. Jeg mener han ikke er skikket for jobben.

– Hva tror du utfallet blir?

– Jeg tror Sessions ligger veldig tynt an, selv om Trump har gått ut og støttet ham. Jeg tror han kan bli fjernet, men det er vanskelig å få stilt ham for riksrett da Republikanerne dominerer begge kamrene i Kongressen. Dette er bare en av mange saker som er med å undergrave Trumps allerede svake stilling, sier Moen.

– Ganske hyklersk



I februar gikk Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn av etter omstridt kontakt med Russlands USA-ambassadør.

– VELDIG ALVORLIG: Det kaller Thor Steinhovden saken om Sessions. Foto: Tankesmien Agenda

Det ble kjent at han i avhør med FBI nektet for å ha snakket med Russlands ambassadør om sanksjoner, men Flynn innrømmet senere at sanksjonene kan ha vært et tema under Russland-samtalene.

– Dette må sees i sammenheng med saken om Flynn, der det tok lang tid før han gikk av. Slik sett tror jeg det er viktig at Sessions erklærte seg inhabil, for det tar luften litt ut av ballongen. Men likevel er dette veldig alvorlig, da personen som er den høyest rangerte for lov og orden i landet ikke har fortalt hele sannheten under ed, sier USA-kommentator i Agenda, Thor Steinhovden.

Han er derimot ikke like sikker som Moen, når det gjelder utfallet på saken.

– Jeg tror ikke han må gå, men med slike saker kan snøballen raskt begynne å rulle. Hvis det kommer frem lignende saker, så kan det fort hende at han må gå. Men blir det med denne ene saken så vil nok presset avta etter hvert, selv om saken skal etterforskes, sier Steinhovden og legger til:

– Men det er klart at denne saken er veldig alvorlig. Samtidig som det er ganske hyklersk da Sessions flere ganger har kritisert Clinton for å ha løyet under ed.

