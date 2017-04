USA har sluppet tidenes største konvensjonelle bombe over Afghanistan

USA har sluppet «alle bombers mor» mot IS-mål i Afghanistan.

USA har sluppet tidenes største bombe, med unntak av atombomber, over Afghanistan, melder CNN. Bomben er sluppet i provinsen Nangarhar, hvor den afghanske filialen av IS har fått fotfeste.

Adam Stump, talsmann i Pentagon, sier til nyhetsbyrået AP at det er første gang at en bombe av typen GBU-43/B er blitt brukt.

Bomben har fått kallenavnet «Mother of all bombs» eller «alle bombers mor» på norsk. Det fordi den heter «Massive Ordnance Air Blast bomb», som forkortes MOAB.

GIGANTBOMBE: Det var en bombe av denne typen som ble sluppet over Afghanistan torsdag. Den går under kallenavnet «Mother of all bombs», eller alle bombers mor. Bomben er tidenes største ikke-atombombe. U.S. Department of Defense

Ifølge talsmannen var målet et hulekompleks som skal tilhøre IS-krigere.

Bomben veier rundt 9800 kg, og styres med GPS. Den ble sluppet fra et fly av typen MC-130 mot IS-mål i Afghanistan, skriver CNN.

UDI endret nylig sin sikkerhetsvurdering av provinsen Nangarhar, og Norge sender nå ingen asylsøkere tilbake dit. Den er en av to provinser i Afghanistan som regnes som utrygge.

Betydelig satt tilbake

Den norske E-tjenesten påpekte i februar at den afghanske filialen av IS, ISKP, har begrensede utsikter til å ekspandere utenfor Øst-Afghanistan.

– ISKP har hovedbase i de sørlige delene av Nangarhar-provinsen, men begynte i 2016 å rekruttere også i naboprovinsene. ISKP ble i 2016 satt betydelig tilbake gjennom kamper mot Taliban, påpeker den norske E-tjenesten i trusselvurderingen for 2017.

I en pressemelding skriver U.S. Central Command at målet for angrepet var å redusere faren for Afghanske og amerikanske styrker som opererer i Afghanistan, og for å påføre IS mest mulig skade.

Pressesekretær Sean Spicer holder pressekonferanse torsdag, og det er ventet at han vil kommentere bombingen.