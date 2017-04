USA har sluppet sin kraftigste konvensjonelle bombe over Afghanistan

USA har sluppet «alle bombers mor» mot IS-mål i Afghanistan.

USA har sluppet tidenes største bombe, med unntak av atombomber, over Afghanistan, melder CNN. Bomben er sluppet i provinsen Nangarhar, hvor den afghanske filialen av IS har fått fotfeste.

Adam Stump, talsmann i Pentagon, sier til nyhetsbyrået AP at det er første gang at en bombe av typen GBU-43/B er blitt brukt.

Bomben har fått kallenavnet «Mother of all bombs» eller «alle bombers mor» på norsk. Det er fordi den heter «Massive Ordnance Air Blast bomb», som forkortes MOAB.

Den amerikanske hæren er i ferd med å evaluere skadene som er påført av bomben.

ALLE BOMBERS MOR: Det var en bombe av denne typen som ble sluppet over Afghanistan torsdag. Det er den største bomben som ikke er en atombombe som er blitt brukt i strid. AP

Ifølge talsmannen var målet et hulekompleks som skal tilhøre IS-krigere.

Bomben veier rundt 9.800 kg, og styres med GPS. Den ble sluppet fra et fly av typen MC-130 mot IS-mål i Afghanistan, skriver CNN. Bomben er den kraftigste bomben som noensinne er brukt av den amerikanske hæren, med unntak av atombomber.

UDI endret nylig sin sikkerhetsvurdering av provinsen Nangarhar, og Norge sender nå ingen asylsøkere tilbake dit. Den er en av to provinser i Afghanistan som regnes som utrygge.

Kommunikasjonssjef i Forsvaret, Ivar Moen, sier at norske styrker ikke er i området. – Alle nordmenn er gjort rede for, opplyser han til VG.

Vil påføre IS mest mulig skade



I en pressemelding skriver U.S. Central Command at målet for angrepet var å redusere faren for afghanske og amerikanske styrker som opererer i Afghanistan, samt å påføre ISKP, den afghanske filialen av IS, mest mulig skade.

– Etter at ISKPs tap har økt benytter de improviserte bomber, bunkere og tunneler for å bygge opp sitt forsvar, sier General John W. Nicholson i U.S. Central Command.

– Dette er riktig våpentype for å redusere disse hindrene og opprettholde momentet i vår offensiv mot ISKP, sier han.



Oberstløytnant: Kun egnet for øde områder



SKREMMER MOTSTANDEREN: Oberstløytnant Geir Ødegaard ved Forsvarets høgskole mener en så stor bombe kan være egnet til å skremme motstanderen. Forsvaret

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Geir Ødegaard, forklarer at bomben ikke er ment for å trenge ned i bakken, men at den sprenger på overflaten. Den vil likevel kunne gjøre stor skade i et hule- og tunnelkompleks.

– Kjøretøy, bygninger og personell på overflaten vil rett og slett bli sprengt bort, men effekten vil trenge ned i hulekomplekser, som de seier var målet her. Den kan spre seg langt inn i slike systemer.

Ødegaard tror amerikanerne har valgt å bruke denne bomben fordi de har hatt et mål som er vanskelig å nå på andre måter.

– Dette er ikke et våpen man bruker i nærheten av tettbygde strøk og mange sivile. Det er et såpass spesielt våpen at det ikke egner seg til andre steder enn i øde områder, sier Ødegaard.

– Skremmer motstanderen



Ettersom amerikanerne ikke har brukt denne bomben før, og det ikke har vært så mye fokus på Afghanistan i det siste mener oberstløytnanten dette var en overraskende handling.

– Men kanskje det var der den egnet seg.

Den usedvanlig store bomben er utstyrt med åtte tonn sprengstoff. Det betyr blant annet at den slippes fra et Hercules transportfly, ikke et jagerfly. Størrelsen til tross, bomben er presisjonsstyrt.

– Det betyr at de nok treffer der de sikter. Jeg vil anta at de på forhånd har sjekket at det ikke er sivile innenfor effektradiusen, sier Ødegaard, som tror bomben har en stor psykologisk effekt i tillegg til de fysiske ødeleggelsene den har skapt.

– En så stor og kraftig bombe er i stand til å skremme motstanderen.

SKEPTISK: Afghanistan-ekspert Astri Suhrke ved Christian Michelsens institutt er skeptisk til bruken av en så stor bombe. Christian Michelsens institutt

Afghanistan-ekspert Astri Suhrke ved Christian Michelsens institutt forteller til VG at det har vært ulike rapporter om hvilke grupper som har tilhold i Nangarhar-provinsen.

– Det har vært en flytende konflikt i området, og det har vært flytende allianseforhold. For utenforstående er det mye som er uvisst. Det har for eksempel vært rapporter om et stilltiende samarbeid mellom IS og regjeringsstyrker, for å ta ut Taliban, forklarer Suhrke.

Hun er uansett skeptisk til at å slippe en så stor bombe vil være løsningen dersom man ønsker stabilitet i området. Hun tror derimot det kan virke mot sin hensikt.

– Skal man vinne denne krigen må man vinne folkets tillit. Det er derfor tidligere amerikanske generaler i Afghanistan sa at man måtte være forsiktig med å føre krig som rammet sivile, for da får man befolkningen mot seg.

Frykter sivile tap



Og det er nettopp det Suhrke frykter nå kan ha skjedd. Hun sier at når man slipper en så stor bombe må man regne med at et større område er ødelagt, og da er det desto vanskeligere å skille mellom opprørere og sivile.

– Det er sannsynlig at det har gått med mange sivile også. Da kan man ha brutt internasjonal humanitær rett, sier forskeren.

Hun mener handlingen vitner mer om politisk utålmodighet enn militær taktikk som kan rettferdiggjøres.

– Det er ikke første gang det vil bli diskutert om USA har brutt humanitær rett i Afghanistan, og sannsynlighet for det er større nå, mener Suhrke.

Har mistet fotfeste



Den norske E-tjenesten påpekte i februar at den afghanske filialen av IS, ISKP, har begrensede utsikter til å ekspandere utenfor Øst-Afghanistan.

– ISKP har hovedbase i de sørlige delene av Nangarhar-provinsen, men begynte i 2016 å rekruttere også i naboprovinsene. ISKP ble i 2016 satt betydelig tilbake gjennom kamper mot Taliban, påpeker den norske E-tjenesten i trusselvurderingen for 2017.

Pressesekretær Sean Spicer holder pressekonferanse torsdag, der han blant annet snakker om bombingen.

– Vi bombet et system av tunneler og en hule som IS har brukt til å bevege seg fritt, sa Spicer under pressekonferansen.