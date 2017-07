USA er villig til å bruke millitære ressurser til å forsvare seg mot Nord-Korea

USAs FN-ambassadør Nikki Haley uttalte i et hastemøte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld at amerikanerne er villige til å forsvare seg og sine allierte mot Nord-Korea om nødvendig.

– Nord-Koreas oppskyting av en interkontinental rakett er en klar og tydelig militær opptrapping, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley under et hastemøte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld.

– I løpet av de kommende dagene akter vi å legge fram et utkast til resolusjon som skjerper omverdenens svar på en måte som er proporsjonal med Nord-Koreas opptrapping.

Haley sa USA ikke søker konflikt, men faktisk søker å unngå det. Men hun sa også at missiltesten er en klar og skarp militær tilspissing og at USA er villig til å bruke sine betydelige militære ressurser for å forsvare seg og sine allierte hvis det trengs.

Les mer: Trump sier han gir opp Kina-samarbeid om Nord-Korea

Truer med handels-stopp



FN-ambassadøren understreket Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea. Hun sa at det kan få alvorlige følger for samhandelen med USA dersom Kina bryter sanksjonene mot regimet i Pyongyang.

– Det er land som tillater, ja til og med oppmuntrer til handel med Nord-Korea, i strid med Sikkerhetsrådets resolusjoner. Slike land vil også gjerne fortsette sine handelsordninger med USA. Det kommer ikke til å skje. Vår holdning til handel endres når land ikke tar internasjonale sikkerhetstrusler seriøst, sa Haley med klar adresse til Kina.

Kinas FN-ambassadør Liu Jieyi reagerte ikke på Haleys utsagn og nevnte ikke noe om samhandelen.

I stedet oppfordret han sterkt Nord-Korea til å stoppe enhver form for retorikk og handling som ytterligere kan forverre spenningen på Koreahalvøya.

– Vi oppfordrer alle involverte parter til å vise selvbeherskelse, unngå provoserende handlinger og krigsmessig retorikk, demonstrere vilje til dialog og jobbe aktivt sammen for å lette spenningen. Kina er sterkt imot kaos og konfrontasjon på halvøya. Militære midler må ikke være et alternativ i denne sammenhengen, sa Liu.

Les også: Trump: Tålmodigheten med Nord-Korea er over

Russisk nei

Sør-Koreas president Moon Jae-in ber også om skjerpede sanksjoner mot nabolandet, et krav som også støttes av Frankrike.

Russland sier imidlertid nei og gjør det også klart at landet er imot enhver form for militæraksjoner mot Nord-Korea.

– Alle må innse at sanksjoner ikke kommer til å løse denne saken, sa landets viseambassadør til FN, Vladimir Safronkov, da Nord-Korea ble diskutert i Sikkerhetsrådet onsdag.

– Ethvert forsøk på å rettferdiggjøre en militær løsning, er også helt uaktuelt, slo han fast og la til at det ville føre til uforutsigbare konsekvenser for regionen.

Han signaliserte også at USA sannsynligvis vil få problemer med å få med seg Sikkerhetsrådet på et nytt sanksjonsvedtak.

Les mer: Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt flere uidentifiserte missiler

(©NTB)