USA: Én drept i skoleskyting – flere skadet

En gjerningsmann er pågrepet etter en skyteepisode på en skole i delstaten Washington. En elev er drept og minst tre er skadet.

Ifølge Brian Schaeffer i brannvesenet i Spokane var det en mannlig elev som ble skutt og drept. Tilstanden til de sårede beskrives som alvorlig, men stabil, ifølge sykehuset i byen, som legger til at alle er utenfor livsfare og at de etter forholdene har det bra, melder Reuters.

– Gjerningsmannen er i baksetet på en politibil nå, sier Spokane-sheriff Ozzie Knezovich til avisen Spokesman Review.

Det var onsdag morgen lokal tid at ambulanser og øvrige nødetater rykket ut til Freeman High School i byen i Rockford, sør for byen, etter melding om skyting ved skolen. Kort tid senere opplyste Schaeffer overfor AP at trusselen ved skolen var «eliminert».

«Vi forstår at foreldre er veldig bekymret», tvitrer politiet i byen.

I sosiale medier opplyser en ung jente at hun og klassekameratene gjemte seg på et klasserom mens skytingen pågikk i påvente av evakuering.

På Twitter skriver skolemyndighetene i byen at skolen, som ble stengt av mens situasjonen fortsatt var uavklart, nå er åpen igjen.