– USA advarer amerikanere mot å reise til Cuba

USA vil i et nytt reiseråd advare amerikanere mot å reise til Cuba etter det som omtales som spesifikke angrep mot amerikanske diplomater på øya.

Ifølge ikke navngitte tjenestemenn kommer reiserådet til å bli offentliggjort i løpet av fredagen. Det melder nyhetsbyrået AP.

Den dramatiske endringen av reiserådet kommer etter at amerikanske diplomater på øya i et års tid har meldt om uforklarlige helseproblemer.

Amerikanske myndigheter vet ennå ikke hva dette skyldes, men de har konkludert med at de skyldes en eller annen form for angrep, og at diplomater også er blitt rammet mens de har bodd på hotell.

Dette gjør at amerikanske myndigheter ikke kan utelukke at også turister kan bli angrepet, opplyser kildene i Trump-administrasjonen til AP, men så langt har det ikke kommet meldinger om det.

Trapper ned ved ambassaden

Ifølge kildene har USA også besluttet å kalle hjem om lag 60 prosent av de ansatte ved USAs ambassade på Cuba. Kun personell som regnes som nødvendig for USAs kriseberedskap, blir værende.

I tillegg vil USA stanse all utstedelse av visum på Cuba på ubestemt tid. Cubanere som ønsker å søke om visum til USA, vil kunne gjøre dette via nabolandene.

Tiltakene blir værende fram til cubanske myndigheter kan garantere for amerikanske diplomaters sikkerhet.

Høyfrekvent lyd?

Minst 21 diplomater og familiene deres skal ha fått skader under opphold på Cuba. Enkelte har fått den alvorlige diagnosen traumatisk hjerneskade, andre har fått hørselstap.

Det er store variasjoner i symptomene fra person til person, noe som gjør det enda vanskeligere å finne årsaken.

En av teoriene er at skadene skyldes en skjult akustisk enhet som har sendt ut høyfrekvent lyd.

Trump-administrasjonen har ikke konkret anklaget cubanske myndigheter for å stå bak, og beslutningen om å endre reiseråd og trekke ut ambassadepersonell, blir ikke presentert som et straffetiltak.

USA varslet Cubas ambassade i Washington om de nye tiltakene fredag morgen.

Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez sa i forrige uke at cubanske myndigheter ikke har funnet bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.

Sårbart forhold

Avgjørelsen vil etter alt å dømme forverre det sårbare forholdet mellom USA og Cuba. President Barack Obama iverksatte flere tiltak som skulle normalisere forholdet mellom de to landene, men nå kan det være duket for et alvorlig tilbakeslag.

Ifølge kildene ble beslutningen tatt av utenriksminister Rex Tillerson natt til fredag idet han var på vei til Kina. Flere andre alternativer skal ha blitt vurdert, deriblant å stenge ambassaden helt.

Beslutningen som nå er tatt, er ifølge tjenestemennene tatt fordi amerikanske myndigheter ønsker å gjøre det de kan for å redusere risikoen for amerikanere, samtidig som de vil sikre at forholdet mellom USA og Cuba blir minst mulig rammet.

President Donald Trump skal ha gått gjennom de ulike alternativene i et møte med Tillerson tidligere i uka.