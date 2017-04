Urfolk saksøker Walmart for å fremme stoffavhengighet

Cherokee Nation saksøker store amerikanske selskaper som Walmart, CVS og Walgreens for å ha bidratt til «en epidemi av reseptbelagt opioid-misbruk».

Amerikanske medier som The Washington Post og CBS News melder at Cherokee Nation, den største av de tre nasjonalt anerkjente Cherokee-stammene i USA, nå har igangsatt et unikt søksmål.

Advokater for Cherokee Nation, som teller rundt 300.000 medlemmer i Oklahoma, registrerte torsdag et søksmål i stammedomstolen der de anklager de seks største distributørene og detaljhandlerne for å oversvømme lokalsamfunnene i staten med svært avhengighetsskapende smertestillende midler.

De hevder selskapene har brutt autonome cherokee-lover ved ikke å jobbe mot at salget av smertestillende spredte seg til svartebørsen, og at selskapene har tjent penger på den voksende opioid-epidemien.

Tidligere i år ble legemiddelselskapet som lanserte oksykodon-preparater i 1996 saksøkt for å ha bidratt til den økende svartebørshandelen.

RESEPTBELAGT: Det er for eksempel smertestillende som denne, som inneholder oksykodon, som angivelig har bidratt ttil å skape stor avhengighet i Cherokee Nation. Foto: Hyungwon Kang , Reuters

– De tiltalte vendte det blinde øyet til problemene med opioid-spredning, og profitterte fra salget av reseptbelagte opioid-preparater til borgerne i Cherokee Nation – i kvantiteter som i betydelig grad overstiger antallet resepter som hadde vært rimelig for lovlig medisinsk bruk, står det i anklagen.

Cherokee Nation har egen lovgivende, utøvende og dømmende makt i 14 fylker i Oklahoma. Advokatene sier de velger å føre saken i stammedomstolen for å få raskere tilgang til interne dokumenter som kan vise at selskapene var klar over spredningen av smertestillende på urfolkets landområder i nordøst-Oklahoma.

Ifølge Washington Post har konsekvensene av den økende avhengigheten av reseptbelagte opioider tatt 180.000 liv siden 2000. Ifølge CNN var opioider dødsårsaken i nærmere 29.000 tilfeller i USA i 2014. Det representerer 61 prosent av alle overdosedødsfall i USA.

Tidsskriftet for Den norske legeforening beskriver opioider som stoffer med morfinlignende effekt. Betegnelsen opioid inkluderer både noen opiater (naturlig eller semisyntetisk legemiddel fremstilt av opium) og flere helsyntetiske opioider. Mens morfin, heroin, oksykodon og kodein er opiater, er fentanyl, ketobemidon og metadon opioider.

Avdøde skuespiller Phillip Seymour Hoffmann var ifølge Washington Post blant de mange amerikanerne som misbrukte oksykodon.

De tre største distributørene av reseptbelagt medisin i USA; McKesson, Cardinal Health og AmerisourceBergen, er navngitt i søksmålet. Totalt kontrollerer de 85 prosent av landets medisindistribusjon. Også apotek- og dagligvarekjedene CVS, Walgreens og Walmart er tiltalt.

I en uttalelse sier Cardinal Health at selskapet «har tiltro til at fakta og loven er på vår side, og vi har planer om å forsvare oss mot saksøkerens feilaktige karakterisering og feilaktige oppfatning av loven.»