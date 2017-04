United Airlines vil ikke lenger bruke politi til å fjerne passasjerer

– Dette skal aldri skje igjen. Ord kan ikke beskrive skammen jeg føler, sier administrerende direktør i flyselskapet, Oscar Munoz etter skandalevideoen.

Videoen, som viser en mann bli dratt ut av et United Airlines-fly av politiet, har gått viralt denne uken. Nå har selskapet endret prosedyre.

Det opplyser selskapets administrerende direktør Oscar Munoz til ABC News.

– Politibetjenten det er snakk om er nå permittert i påvente av etterforskningen, sier Munoz til nyhetskanalen.

Flyet som skulle fra Chicago til Louisville i Kentucky tirsdag var overbooket, og da fire medlemmer av et crew ville ombord på flyet ble passasjerene tilbudt 800 dollar for å gi fra seg setene sine.

Da ingen av passasjerene ønsket dette ble fire passasjerer plukket ut tilfeldig.

En av de var den 69-årige legen David Dao, som ifølge ABC News lider av en lungesykdom.

Han skal ha vært i Chicago for behandling på sykehus. Da Dao nektet å gi fra seg setet ble flyplasspolitiet tilkalt og han ble fjernet fra flyet med makt.

«Bare drep meg»



ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Oscar Munoz i United Airrlines sier at han skammer seg, etter hendelsen hvor en mann ble dratt ut med kraft av et av selskapets fly. Foto: Saul Loeb , AFP

Den virale videoen viser en blodig og pjuskete Dao bli dratt ut av flyet mens han roper «Bare drep meg! Drep meg! Jeg vil bare hjem».

– Dette er klart en systemsvikt. Vi har ikke gitt sjefer og mannskap tilstrekkelige retningslinjer slik at de kunne ha brukt sunn fornuft i denne situasjonen, sier Munoz.

– Vi kan ikke be politiet fjerne passasjerer som har betalt for et sete hos oss, fortsetter han.

Vil forby utkastelse



Onsdag annonserte demokrat og senator, Chris Van Hollen, planer for «the Customer Cargo Not Act» som skal hindre at passasjerer som allerede er ombord på fly blir fjernet med makt på grunn av overbooking, eller at ansatte i flyselskap ønsker å fly som passasjerer.

Etter at videoen har blitt delt i sosiale medier er det mange som har truet med å boikotte selskapet.



Reuters opplyser at over 55.000 mennesker signert en underskriftskampanje som krever Munoz` avgang.

Direktøren opplyser imidlertid til ABC News at han ikke har planer om å gi seg som direktør etter skandalen.

