Trumps talsmann hevdet Hitler ikke brukte kjemiske våpen

Flere krever at Donald Trump må sparke sin egen pressetalsmann Sean Spicer, etter at han tirsdag hevdet at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig.

Uttalelsen kom idet Spicer snakket om det kjemiske angrepet i Syria i forrige uke og forsøkte å sammenligne Assad og Hitler. Minst 87 mennesker ble drept og nesten 200 såret i angrepet.

– Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.

Men naziregimet brukte som kjent gass for å ta livet av millioner av jøder under andre verdenskrig.

Da Spicer ble bedt om å utdype, sa han at Hitler «ikke brukte gass mot sitt eget folk på samme måte som Assad gjør.»

En annen journalist ropte også at Hitler «gasset jødene», hvorpå Spicer forsøkte å rette opp utsagnet ved å si at han snakket om å slippe bomber fra luften mot sitt eget folk, ikke «holocaustsentre».

Hylles etter Syria-bombing: Trump viser muskler: Presidentens triumfdøgn

Krever at Spicer må sparkes

Uttalelsene har ført til voldsomme reaksjoner mot Det hvite hus i sosiale medier. På Twitter beskylder den amerikanske kontoen til Anne Frank-senteret Spicer for å fornekte massemordet av jøder under andre verdenskrig. De mener Spicer fortjener sparken.

– Sean Spicer holder på med Holocaust-fornektelse, til og med midt under Pesach-feiringen, noe som er den mest fornærmende formen for falske nyheter som finnes, ved å fornekte at Hitler gasset og drepte millioner av jøder, sier senterets direktør Steven Goldstein i en uttalelse tirsdag kveld.

Politico: Bannon fjernet etter hard maktkamp med Trumps svigersønn



Pesach, også kjent som den jødiske påsken, regnes som den viktigste jødiske høytiden.

– Uttalelsen er den ondeste mot en folkegruppe vi noensinne har hørt fra en pressetalsmann i Det hvite hus, og president Trump må sparke ham umiddelbart.

Demokratenes leder i Underhuset, Nancy Pelosi, reagerer også sterkt på Spicers uttalelser.

– Sean Spicer må få sparken, og presidenten må umiddelbart ta avstand fra uttalelsene fra sin egen talsmann. Enten snakker han (Spicer) for presidenten, ellers så burde presidenten ha visst bedre når han ble ansatt, sier Pelosi i en uttalelse gjengitt av nettstedet The Hill.

Fått med deg? Disse dyrene skapper trøbbel for Trumps mur

Det hvite hus sendte ut beklagelse

Senere tirsdag kveld har Det hvite hus sendt ut en skriftlig uttalelse der Spicer understreker at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.

– Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre. Alle angrep mot uskyldige mennesker er forkastelige og utilgivelige, heter det i uttalelsen.

Husker du? Spicer nekter for at innreiseforbudet er et forbud

Ivanka påvirket Syria-avgjørelse

På den samme pressekonferansen fortalte Spicer også at presidentens eldste datter Ivanka Trump, var en av flere som påvirket ham til å beordre flyangrepet.

– Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.

Les også: Så mye betaler Ivanka i husleie

I et intervju med avisen The Telegraph sier broren til Ivanka. Eric Trump, at søsteren reagerte sterkt på gassangrepet i Syria. Ivanka skal ha blitt både trist og opprørt over hendelsen, ifølge broren.

Ivanka Trump fikk nylig et eget kontor i Det hvite hus. I likhet med ektemannen Jared Kushner er hun en del av farens administrasjon.

Kilder til VG: Nå er norske spesialsoldater på bakken i Syria

(VG/NTB)