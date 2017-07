Trumps svigersønn: Konspirerte ikke med russere

WASHINGTON, D.C. (VG) Jared Kushner hevder han ikke vet om noen fra Trump-kampanjen som har konspirert med Russland.

Derimot innrømmer Kushner nå å ha møtt Russlands ambassadør til USA i løpet av valgkampen. Noe han tidligere ikke har fortalt om.

Det kommer frem i en elleve sider lang redegjørelse Ivanka Trumps ektemann har skrevet i forkant av at han mandag klokken 16, norsk tid, forklarer seg, bak lukkede dører, for Senatets etterretningskomité.

Kushner, som ikke svarte på spørsmål fra media da han klokken 15.43, ankom Senatets kontorbygning, møtte den russiske ambassadøren Sergej Kisljak og tre andre ambassadører på Mayflower Hotel i Washington, D.C i april i fjor.

Tidligere har en talsmann for Kushner benektet at Kisljak og Kushner hadde en privat samtale. Det står Trumps svigersønn fast ved i redegjørelsen sin. Han skriver at de bare hilste på hverandre og utvekslet høfligheter.

– Jeg konspirerte ikke, og jeg vet heller ikke om noen i kampanjen som konspirerte, med en fremmed myndighet. Jeg hadde ikke noen upassende kontakter. Jeg har ikke basert meg på russisk kapital for å finansiere mine forretninger i privat sektor, skriver Kushner.

Kort tid før Kushner møter i Senatet tvitret sigerfaren igjen om Russland-saken:

«Så hvorfor ser ikke komiteen og etterforskerne, og selvsagt vår kriserammede justisminister, på Skurke-Hillarys kriminalitet og Russland-bindinger?»

Sikkerhetsklarering

I redegjørelsen avviser også Kushner påstander i media om at han skal ha foreslått en hemmelig kanal for kontakt mellom Trump-kampanjen og den russiske ambassadøren. Han skriver også at han ikke husker å ha hatt telefonsamtaler med Kisljak, slik nyhetsbyrået Reuters har hevdet de har kilder på, og han har heller ikke funnet noe i telefonutskrifter som kan tyde på at han hadde dette.

Russland-granskingen Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre. Washington Post har avslørt at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner.

Den siste tiden har mange kritikere gått ut og sagt at Jared Kushner, som i dag har stilling som rådgiver i Det hvite hus, bør bli fratatt sikkerhetsklareringen sin. Blant annet fordi han ikke var fullstendig i søknaden sin for en slik.

I redegjørelsen til Senatets etterretningskomité hevder han at søknaden ved en feiltagelse ble sendt inn for tidlig, og at det er grunnen til at ikke all kontakt med russere er oppført. Men, påpeker han, det gjaldt flere enn bare russiske kontakter.

– Jeg hadde kontakt med mer enn 100 personer fra minst 20 land.

Ingen utenlandske kontakter skal ha vært med i søknaden.

Republikaner: Ikke sett bevis

Reaksjoner på redegjørelsen lot ikke vente på seg. Jim Himes fra etterretningskomiteen i Representantenes hus, som Kushner skal møte med tirsdag, sier at noe av det Kushner nå skriver er bekreftelser av ting som tidligere har kommet frem i media, men som presidenten har hevdet er «fake news».

– Det er på tide at vi får informasjon fra Trump-administrasjonen, og folkene rundt presidenten, sier Himes, som er demokrat, til CNN.

Hans republikanske kollega Sean Duffy sier til samme kanal at selv om man ikke har fått vite alt etter hvert som det har skjedd er han glad for åpenheten Trump-administrasjonen nå viser. Duffy tror at mye av det folk fra Trump-administrasjonen blir beskyldt for handler om manglende politisk erfaring for flere av dem.

– Men spørsmålet er om de har gjort noe som er å konspirere med russerne. Jeg har ikke sett bevis på det så langt, så jeg tar Kushners ord for at det ikke skjedde, sier Duffy.

I RUSSLAND-MØTE: Donald Trump Jr., Jared Kushner og Paul Manafort. Foto: Reuters Photographer , Reuters

Om Russland-møte: Bortkastet tid

I redegjørelsen sin kommer Kushner inn på en rekke ulike ting. Blant annet det etter hvert så omtalte møtet, som ble holdt i fjor sommer, mellom Trump-kampanjen og en blant annet en russisk advokat. Møtet viste seg – ifølge Trump jr. – å ikke gi dem noe av interesse, men e-poster i forkant forteller i klartekst at kampanjen ble lovet ting som kunne skade Hillary Clinton.

Trumps svigersønn skriver at i kalenderen hans var møtet ført opp som «Møte: Don jr. | Jared Kushner». Sistnevnte skal ha kommet for sent til møtet med den russiske advokaten, og alt han fikk med seg var en samtale om adopsjonsregler mellom Russland og USA.

– Dette var bortkastet tid for meg, så jeg sendte en e-post til assistenten min og ba ham ringe meg, slik at jeg fikk en unnskyldning for å forlate møtet, heter det i redegjørelsen.

Ifølge Kushner skjedde dette ti minutter etter at han ankom møtet.

Onsdag skal Donald Trump jr. og tidligere kampanjesjef Paul Manafort møte i Senatet. Begge de var med på det samme møtet.