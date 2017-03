Trumps svigersønn hadde ukjent møte med Russlands ambassadør

USAs tidligere sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, og seniorrådgiver, Jared Kushner, møtte Russlands ambassadør i Trump Tower i desember, opplyser Det hvite hus.

Etter at det onsdag ble kjent at USAs justisminister, Jeff Session, møtte Russlands ambassadør to ganger i fjor, avdekkes flere frem til nå ukjente møter mellom Russland og Trump-apparatet.

Torsdag opplyser Det hvite hus at Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, møtte Russlands ambassadør i desember i Trump Tower for å «etablere en linje for kommunikasjon» mellom den nye administrasjonen og den russiske regjeringen, ifølge New York Times.

Har du lest denne? Nekter for å ha diskutert med russerne

Jared Kushner, Trumps svigersønn og seniorrådgiver, skal også ha deltatt på møtet med Flynn og ambassadør Sergey Kislyak.

Personer i Trumps indre sirkel hevder at det var Flynn stod for hovedkontakten med den russiske ambassadøren, skriver avisen.

– Har møtt et dusin ledere fra andre land

Omfanget og hyppigheten mellom Trump-administrasjonen og Russland er foreløpig uklar. Møtet i desember skal ha vart i 20 minutter, opplyser talsperson Hope Hicks i Det hvite hus.

– De diskuterte det generelle forholdet og det ga mening å etablere en linje for kommunikasjon, sier Hicks om møtene.

Hun mener kontakten mellom partene er langt fra spesiell.

– Jared har hatt møter med mange andre land og representanter - så mange som to dusin ledere fra andre land og representanten, sier hun.

Kushner skal ikke ha møtt Kislyak siden møtet i desember, ifølge Hicks.

Han tar over: Dette er Trumps nye sikkerhetsrådgiver

– Har nektet for samtaler



Tidligere sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, har på sin side måttet gå av etter at det ble kjent at han feilinformerte om sine samtaler om sanksjoner med Russlands ambassadør. Samtalene fant sted før presidentbyttet i USA.

Trump har selv nektet for å instruert samtalene mellom Flynn og den russiske ambassadøren og uttalt at han ikke visste om samtalene før i slutten av januar.

Ifølge Washington Post har Flynn imidlertid i avhør med FBI nektet for å ha snakket med Russlands ambassadør om sanksjoner.

Verken Flynns talsmann eller FBI har ønsket å kommentere saken.

Onsdag ble det kjent at det også settes ned en etterretningskomité i Representantenes hus for å undersøke påstanden om samarbeid mellom Russland og Donald Trumps valgkamp.