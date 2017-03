Trumps svigersønn avhøres om Russland-møter

President Donald Trumps svigersønn og nære rådgiver Jared Kushner trekkes nå inn i granskingen av Trump-kampanjens kontakt med Russland.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus vil avhøre Kushner om møter med Russlands ambassadør Sergey Kislyak og et hittil ukjent møte med sjefen for Russlands statlige utviklingsbank, skriver New York Times.

Saken blir oppdatert!

FBI-direktør James Comey bekreftet i forrige uke at de etterforsker en mulig konspirasjon mellom Trumps valgkampanje og russiske myndigheter. Samtidig driver etterretningskomiteen i Kongressen sin egen gransking av kontakten.

Det har tidligere vært kjent at Kushner møtte den russiske ambassadøren i Trump Tower i New York i begynnelsen av desember. På dette møtet deltok også Michael Flynn, som måtte gå av som Nasjonal sikkerhetsrådgiver etter å ha unlatt å informere om sine Russland-kontakter. Senere samme måned skal imidlertid Kushner som spilte en sentral rolle i presidentens overgangsteam, et møte med sjefen for Vnesheconombank som ble rammet av sanksjoner fra Obama-administrasjonen etter den russiske anekteringen av Krim.

Talskvinner for Det hvite hus, Hope Hicks, bekrefter møtene overfor New York Times, og understreker at Kushner er villig til å forklare seg for Etterretningskomiteen.

– Han har igenting å skjule, sier hun.