Trumps sikkerhetsrådgiver Sebastian Gorka forlater Det hvite hus

Gorka bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at han har gått av.

Nyheten om at Gorka går av, var ventet da den kom sent fredag kveld lokal tid, melder CNN, som får opplyst av to tjenestemenn i Trump-administrasjonen at 46-åringen er ferdig i Det hvite hus.

Fakta om oppsigelser i Trump-apparatet Minst ni ledende rådgivere og ansatte i apparatet rundt president Donald Trump har sluttet eller fått sparken siden innsettelsen 20. januar. * Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter sju måneder. * Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut sju måneder. * Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder. * Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder. * K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder. * Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder. * Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder. * Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker. * Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Ute etter halvannen uke. Kilde: NTB

Gorka bekrefter overfor Associated Press at han har gått av, men ønsker ikke å kommentere årsaken til dette. Han viser derimot til uttalelser i det som skal være hans oppsigelsesbrev, og som er publisert av The Federalist.

– Det er klart for meg at krefter som ikke støtter MAGA-løftet (Make America Great Again), nå er dominerende i Det hvite hus. Som et resultat, er den beste og mest effektive måten jeg kan støtte deg på, president, å gjøre det utenfor Folkets Hus, sier Gorka.

Washington Post skriver at det er uklart om Gorka har delt brevet med noen andre enn The Federalist.

Har forsvart Trump



CNN skriver at Gorka har vært en av de fremste i Trumps heiagjeng, at han ofte har forsvart presidents politikk og uttalelser, men at hans rolle utenfor TV-skjermene har vært uklar.

En tjenestemann i Trump-administrasjonen sier ifølge kringkasteren at det hadde «blitt klart for Gorka at han ikke kunne ha en meningsfull rolle framover».

Ryktene om Gorkas oppsigelse svirret allerede i mai, skriver NTB.

Tidligere Breitbart-redaktør



Gorka jobbet som rådgiver for Trump under valgkampen og har vært antiterroranalytiker for Fox News og redaktør i nettavisen Breitbart.

Han er den siste i en stadig lengre rekke av personer som har sluttet i Trump-administrasjonen, blant dem tidligere sjefsstrateg Steve Bannon, som forlot Det hvite hus sist uke.

Det stormet litt rundt Gorka etter at han under Trumps innsettelse i januar bar en medalje fra ridderordenen Vitézi Rendi, grunnlagt av Ungarns naziallierte leder Miklós Horty.

Gorka arvet medaljen fra sin far som fikk den for sitt arbeid mot den sovjetiske okkupasjonen av Ungarn fra sitt eksil i England, skrev VG i mars.

– Selv om han gikk bort for 14 år siden bærer jeg medaljen for å minnes hva min familie gikk gjennom, og hva den representerer i for meg i dag, som en amerikaner, forklarte Gorka som ble amerikansk statsborger i 2012, men vokste opp i England med ungarske foreldre.