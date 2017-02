Trumps rådgiver med «reklame» på TV: Gå og kjøp Ivankas klær

President Donald Trumps talskvinne Kellyanne Conway kan ha brutt de føderale etikkreglene da hun oppfordret folk til å kjøpe klær fra Ivanka Trumps kleskolleksjon.

– Ivanka Trump har en flott kolleksjon. Jeg har noe fra kolleksjonen selv. Jeg kommer med en gratis reklame her. Gå og kjøp det i dag alle sammen. Du finner det på nett, sa Kellyanne Conway, en av rådgiverne til president Trump.

Uttalelsen kom under et TV-intervju i det amerikanske talkshowet Fox & Friends, skriver NBC News.

Denne uttalelsen kommer etter at varehuskjeden Nordstrom kunngjorde forrige uke at Ivanka Trumps klesmerke fjernes fra sortimentet på grunn av lav etterspørsel.

Klærne er fra Kina - Trump vil ha straffetoll på kinesiske varer

Som en reaksjon på Nordstroms avgjørelse, tvitret Donald Trump en melding der han forsvarer datterens forretning:

– Min datter Ivanka har blitt behandlet så veldig urettferdig av Nordstrom, skrev han på Twitter onsdag.

– Hun er en flott person som alltid presser meg til å gjøre det rette. Forferdelig, fortsatte presidenten.

Samtidig skriver Business Insider at mesteparten av Ivanskas klær blir produsert i Kina og sendt til USA. Det strider imot den økonomiske politikken som den amerikanske presidenten har gitt uttrykk for tidligere. Han har blant annet truet med straffetoll på kinesiske varer.

FAR OG DATTER: Donald Trump sammen med datteren Ivanka Trump. Foto: Evan Vucci , AP

Ber om granskning for brudd på etikkregler



Både Donald Trump og Kellyanne Conway anklages for å bryte med de føderale etikkreglene med sine uttalelser.

Organisasjonene Public Citizen og Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) er noen blant flere som nå ber om at Conways uttalelse skal bli gransket.

Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer sier under en pressekonferanse torsdag kveld at det har blitt gitt «råd» til Conway, etter hennes uttalelse på Fox & Friends – uten å si noe mer om hva det innebærer, skriver CNN.

Lederen for Public Citizen, Robert Weissman, sier at Conways uttalelse ikke kan misforstås og det er helt klart et brudd på etikkreglene:

– Hun sa jo at det er reklame, så det eliminerer bort alle spørsmål om hvorvidt uttalelsen blir oppfattet på en «urettferdig» måte av utenforstående. Dessuten så tydeliggjør bemerkningen hennes at det ikke var utilsiktet, sier han til NBC News.

Weismann mener at Conways bemerkning er enda et tegn som motbeviser Trumps tidligere påstander om at han skiller mellom familiens forretningsinteresser og aktivitetene til Det hvite hus.

I et brev til etikkombudet Office of Government Ethics (OGE), skriver CREW at de er bekymret for mønsteret de nå ser – nemlig at Det hvite hus og presidentens stab, blir brukt til fordel for Trump familiens forretningsinteresser og interessene til deres bekjente.

Etikkombudet OGE skriver også på Twitter at de blir nedringt av folk i forbindelse med intervjuet på talkshowet.