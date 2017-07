Trumps nye kommunikasjonssjef til angrep på stabssjefen

WASHINGTON, D.C. (VG) Forrige uke sa han at de var som brødre. Nå går Donald Trumps nye kommunikasjonssjef langt i å hevde at presidentens stabssjef står bak lekkasjer til media.

Den norske humor-tungrock-gruppa Black Debbath sang en gang om «Problemer innad i Høyre». Nå bør de kanskje vurdere en oppfølger: «Problemer innad i Det hvite hus».

Sent onsdag kveld sendte Anthony Scaramucci, den helt ferske kommunikasjonssjefen, nemlig ut denne twittermeldingen:

«I lys av lekkasjene av min finansielle info, noe som er en kriminell handling, har jeg kontaktet FBI og Justisdepartementet. #swamp @Reince45»

De aller fleste tolket taggingen av stabssjef Reince Priebus, i det samme hvite huset, som en beskyldning om det var han som stod bak lekkasjen. Senere slettet Scaramucci meldingen, men det var ikke fordi folk feiltolket beskyldningen. Torsdag morgen, amerikansk tid, sa Scaramucci følgende i et intervju på TV-kanalen CNN:

– Det faktum at journalister tolket dette som en beskyldning mot Priebus antyder at han kan være en som lekker, fordi journalistene vet hvem som gir dem informasjon. Dersom Reince vil forklare at han ikke er en som lekker, la han gjøre det.

Så langt har ikke Priebus sagt noe offentlig om beskyldningene.

«GAMMAL» MANN I HUSET: Reince Priebus har vært presidentens stabssjef siden innsettelsen. Foto: Saul Loeb , AFP

Offentlige dokumenter



Dokumentene Scaramucci mente var lekket, og som han dermed ville ha etterforsket, viser seg for øvrig å være offentlig tilgjengelige dokumenter om hans finanser. Disse hadde nettstedet Politico hentet inn fra myndighetene på helt ordinær måte.

Det hindrer ikke den nye kommunikasjonssjefen å irritere seg over lekkasjer til media fra innsiden av Det hvite hus, og hevder at han og presidenten føler seg ganske sikre på hvem de høytstående personene som lekker er.

I går avslørte Ryan Lizza, som skriver for The New Yorker og er kommentator på CNN at Scaramucci og presidenten skulle ha middag med Fox News-ankeret Sean Hannity og Bill Shine, en tidligere sjef for TV-kanalen.

– Da ringte Scaramucci meg og ville vite hvem i Det hvite hus som hadde lekket dette. Det er tydelig at begge leirer der nå er litt paranoide, sier Lizza til CNN.

Ifølge reportere som jobber i Det hvite hus har staben der på mange måter delt seg i to. De som var etablerte Washington-folk før Trump ble president, som Reince Preibus og Sean Spicer, som i forrige uke sa opp jobben etter at Scaramucci ble ansatt, på den ene siden og «New York-klanen», som kjenner Trump derfra, på den andre siden. Dette er for eksempel familiemedlemmene hans og den nye kommunikasjonssjefen.

– Det er folk innad i administrasjonen i dette huset som tror det er deres jobb å redde USA fra presidenten. Det er ikke deres jobb, sier Scaramucci til CNN.

PRESIDENT: Donald Trump holdt denne uken en tale i Youngstown, Ohio. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Kain og Abel



Det er en dårlig skjult hemmelighet at Priebus og Scaramucci ikke liker hverandre spesielt godt. Førstnevnte skal ha vært sterk motstander av at sistnevnte fikk jobb i Det hvite hus. Dette selv om de i forrige uke offentlig forsøkte å gi uttrykk for noe annet. Scaramucci sa blant annet at de hadde kjent hverandre lenge, og var som brødre.

Til CNN sier han torsdag at de har hatt sine uenigheter, og at de kan være tøffe mot hverandre.

– Noen brødre er som Kain og Abel. Andre kan slåss mot hverandre og likevel komme overens. Jeg vet ikke om dette lar seg reparere. Det blir opp til presidenten.

For de som ikke kan sin bibelhistorie; Kain drepte broren Abel.