Trumps nye kommunikasjonssjef slettet gamle twittermeldinger

Anthony Scaramucci har tatt en ryddesjau i Twitter-historikken etter at president Trump ansatte ham som ny kommunikasjonssjef i Det hvite hus.

Etter at ansettelsen ble kjent fredag har gamle twittermeldinger fra Scaramucci som er i strid med president Donald Trumps syn, blitt resirkulert i sosiale medier, melder nyhetsbyrået AP.

Blant dem er ifølge flere medier en melding fra 2012 hvor 53-åringen hyller Hillary Clinton som «utrolig kompetent». Hun var Trumps rival før valget på ny amerikansk president i fjor høst.

Trump har lenge vært en skarp kritiker av Clinton, og så sent som lørdag kalte han henne en skurk i et innlegg på Twitter.

Samme dag kunngjorde Scaramucci at han nå sletter gamle utspill. Han begrunner det med at hans tidligere synspunkter har utviklet seg og at gamle meldinger ikke bør være distraherende i hans nye jobb.

– Jeg tjener presidentens agenda, og det er alt som betyr noe, sier Scaramucci.

Våpenlover og klimaendringer



I en twittermelding i august 2012 uttrykte Scaramucci støtte til sterkere våpenlover, og i mai i fjor uttrykte han misnøye med personer som tror at klimaendringer er en bløff, ifølge AP.

President Trump har selv i en twittermelding fra 2013 omtalt global oppvarming som en «total og veldig dyr bløff», og han er for retten til å bære våpen.

Ifølge Washington Post har Scaramucci også publisert meldinger med innhold som virker å stride mot Trumps tidligere uttalelser om islam.

– Det pågår en kamp innad i islam. En stor majoritet anser islam for å være en fredsreligion og ønsker å leve i demokratier med flere raser, etnisiteter og trosretninger.

– Grensemuren skal bygges



Scaramucci fikk jobben som kommunikasjonssjef etter Sean Spicer, som angivelig skal ha sagt opp i protest.

53-åringen, som bakgrunn som investor på Wall Street, har vært tydelig i sin støtte til presidenten. Han bidro i Trumps valgkamp, og etter valget har han vært rådgiver i Trumps overgangsteam.

Lørdag, i sitt første intervju som kommunikasjonssjef, sier Scaramucci at Trump er fast bestemt på å bygge grensemuren mellom Mexico og USA, melder NTB.

– Muren står øverst på listen for presidenten, så jeg kan forsikre dere om at det blir gjort, sier han ifølge Fox News til radiostasjonen Breitbart News Saturday.

Breitbart er et høyreorientert medieselskap som Trumps sjefstrateg Steve Bannon var leder av.

– Vi har en liste over valgløfter som henger på Steve Bannons vegg, og vi arbeider oss gjennom disse valgløftene.

Scaramucci vil derimot ikke komme med noen dato for når byggingen av muren vil trå i kraft, skriver NTB.