Trumps nye innreiseforbud får nei fra dommer

President Donald Trumps reviderte innreiseforbud blir i likhet med det forrige utfordret av en føderal dommer.

Fakta: Trumps nye innreiseforbud * President Donald Trump utstedte 6. mars gjennom en presidentordre et nytt, utvannet innreiseforbud. Forbudet er ventet å tre i kraft 16. mars. * Forbudet omfatter de samme landene som før, unntatt Irak. Det betyr at nye visumsøknader fra borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen vil bli avvist i 90 dager. * I motsetning til det opprinnelige forbudet vil personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke bli nektet innreise. Da det forrige forbudet ble innført, kansellerte USA nærmere 60.000 visum til landet, noe som førte til at flere hundre personer ble anholdt på amerikanske flyplasser. * I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager. Men til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet. * En annen endring er at innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger, er fjernet. Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet. * Ordren innebærer i likhet med den første at ikke flere enn 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår. Under Barack Obama var grensen 110.000. * Onsdag ble Hawaii første delstat som varslet at de går rettens vei for å stanse innreiseforbudet før det trer i kraft. (NTB)

Dommer William Conley i Wisconsin slår i en kjennelse fast at forbudet mot familiegjenforening inntil videre ikke kan tre i kraft.

Nektes å hente kona

Kjennelsen dreier seg om saken til en syrisk mann som er innvilget asyl, men som følge av det nye innreiseforbudet nektes å hente kone og barn fra krigsherjede Aleppo i Syria til USA.

Det er stor fare for at dem det gjelder vil utsettes for store lidelser og lide uopprettelig skade dersom Trumps presidentordre blir fulgt, heter det i Conleys kjennelse.

Revidert

Trumps første forsøk på å innføre innreiseforbud gjaldt personer fra Irak, Iran, Syria, Libya, Jemen, Somalia og Sudan. I den reviderte presidentordren er Irak strøket av lista, og innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger er også fjernet.

Til forskjell fra det forrige direktivet, vil Trump nå la flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, slippe inn i USA. Personer med gyldig visum vil han også slippe inn.

Presidentordren skal etter planen tre i kraft 16. mars, men flere søksmål er nå til behandling i det amerikanske rettsvesenet.

Diskriminering

Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) er blant dem som har gått rettens vei for å stanse presidentordren.

– Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.

ACLU hevder i sitt søksmål at innreiseforbudet et brudd på religionsfriheten.

En føderal dommer i Maryland, Theodore Chuang, vil avsi kjennelse i saken ACLU har anlagt 15. mars, dagen før Trumps innreiseforbud etter planen skal tre i kraft.

– Muslimforbud

Den føderale dommeren James Robart i Seattle, som satte en stopper for Trumps første innreiseforbudet, vil ikke uten videre gjøre det samme med det reviderte forbudet, men har bedt om mer dokumentasjon.

Flere andre delstater har imidlertid utfordret presidentordren, blant dem Maryland, Washington, Massachusetts, Minnesota, New York og Oregon.

– President Trumps andre presidentordre er fortsatt et muslimforbud, sier justisministeren i Maryland, Brian Frosh.

– Umenneskelig

– Administrasjonen er fast bestemt på å føre en politikk som ikke bare er umenneskelig og grunnlovsstridig, men som også gjør oss mindre og ikke mer trygge, sier han.

Hawaii har også gått rettens vei for å stanse innreiseforbudet, og også denne saken skal for retten 15. mars.

Meningsmålinger i USA viser at amerikanerne er delt i synet på Trumps innreiseforbud, men de fleste viser at et lite flertall er motstandere.