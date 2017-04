Trumps høyesteretts-kandidat: Passerer første hinder i dag

Republikanerne i justiskomiteen i Senatet ventes å gi flertall for at Neil Gorsuch kan bli ny høyesterettsdommer i USA når de stemmer over spørsmålet mandag.

Republikanerne er i flertall over Demokratene i justiskomiteen i Senatet. Derfor ventes president Donald Trumps dommerkandidat Neil Gorsuch å bli godkjent når komiteen skal stemme over nominasjonen ham mandag.

I så tilfelle blir Gorsuch sendt videre til en ny avstemning i det 100 seters store Senatet fredag. Også her er Trumps parti i flertall, og Republikanerne er fast bestemt på at 49 år gamle Neil Gorsuch da vil bli godkjent som dommer i landet øverste domstol, skriver AP.

Blant Demokratene er imidlertid motstanden mot Gorsuch stor, og de planlegger nå å bruke en såkalt filibustertaktikk for å hindre at 49-åringen blir ny høyesterettsdommer.

En filibuster er en lang debatt som skal trenere et forslag så mye at det ikke når fram til avstemning. Debatten kan derimot stoppes dersom minst 60 senatorer gir tilslutning til det.

Les også: Derfor er Trumps dommervalg vanskelig å svelge for demokratene

Lover godkjennelse

MINORITETSLEDER: Demokraten Chuck Schumer. Foto: J. Scott Applewhite, AP

I et intervju med NBC søndag sa Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer at det er «svært, svært usannsynlig» at Republikanerne, som har 52 representanter i Senatet, vil klare å sanke 60 stemmer for å stanse en filibuster.

Til samme kanal insisterte Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell på at Gorsuch vil bli godkjent uansett hva Demokratene finner på.

– Det jeg kan si, er at Neil Gorsuch vil bli godkjent denne uken. Hvordan det skjer, avhenger av våre demokratiske venner, sa McConnell.

MAJORITETSLEDER: Republikaneren Mitch McConnell. Foto: J. Scott Applewhite, AP

Reuters skriver at dersom ikke Republikanerne klarer å få åtte Demokrater over på deres side slik at de kan stanse en filibuster, har de et alternativ hvor de kan tvinge gjennom en avstemning ved å endre reglene i Senatet slik at de kun trenger et simpelt flertall – minst 51 stemmer.

Så langt har 37 Demokrater støttet å ta i en bruk en filibustertaktikk, mens kun tre har gitt sin støtte til konservative Gorsuch.

Les også: Derfor er valget av ny høyesterettsdommer viktig

Kritisert for vage svar

Demokratene sier ifølge Reuters at deres motstand mot Gorsuch skyldes det han har vist som dommer i en føderal ankedomstol i Denver de siste ti årene. Demokratene mener blant annet at 49-åringen favoriserer selskaper fremfor arbeidere. Enkelte demokrater har også ment at Gorsuch ikke ga klare nok svar under en høring av ham i Senatet i mars.

Blant annet uttrykte Demokratenes senator Dianne Feinstein bekymring over at Gorsuch kan velge å innsnevre abortloven, meldte NTB.

Fikk du med deg? Trump utnevnte ny dommer i «The Apprentice»-stil

NOMINERT: President Donald Trump kunngjør at han har nominert konservative Neil Gorsuch til den ledige plass i USAs høyesterett etter at Antonin Scalia døde. Foto: Carolyn Kaster, AP

Trump kunngjorde for om lag to måneder siden at han hadde nominert Gorsuch til ny høyesterettsdommer. Utnevnelsen skal fylle den ledige plassen etter at den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia døde i februar i fjor. Trump hadde på forhånd gitt uttrykk for at han ønsker en dommer som er imot abort og som er for amerikaneres rett til å eie våpen.

Under sin åpningsuttalelse til høringen sa Gorsuch ifølge NTB at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhengig eller bare «å henge fra seg kappen» og gå.

Se video: Trump-håndtrykkene som er blitt en snakkis