Trumps helsereform kan bli stoppet av republikanerne

USAs president Donald Trump sliter med å overbevise republikanerne om å støtte hans helsereform.

Sent torsdag kveld norsk tid skal Representantenes hus stemme over Donald Trumps nye helsereform.

Før avgjørelsen skal tas, jobber Trump for å overbevise republikanerne om å stemme for hans forslag til endringer i helsereformen.

Torsdag morgen møtte presidenten gruppen The House Freedom Caucus, som er en gruppe med konservative republikanere i Representantenes hus. De har tidligere vist sin motstand til Trumps forslag, siden de mener at forslaget ikke går langt nok i å oppheve Obamacare. Deres 29 representanter kan bli avgjørende i avstemningen.

Etter møtet uttalte gruppens leder Mark Meadows at «de ikke har en avtale» med Trump om hans forslag, ifølge nyhetsbyrået AP.

UENIG: Mark Meadows i den konservative gruppen House Freedom Caucus er en av dem som kan stoppe Trumps helsereform. Foto: Mark Wilson , AFP/NTB scanpix

På sin daglige pressekonferanse uttalte derimot Trumps pressesjef, Sean Spicer, at møtet var et «svært positivt steg» mot målet om en ny helsereform.

Det har vært spekulert i om avstemningen vil bli utsatt på grunn av at Trump mangler de nødvendige stemmene for å få flertall for helsereformen, men Spicer sier torsdag at han forventer at Representantenes hus vil stemme over helsereformen torsdag kveld amerikansk tid.

Motstand

Et døgn før avstemningen var det betydelig motstand mot helseplanen, også internt i det Republikanske partiet.

For å sikre flertall for planen har ikke Trump råd til å miste mer enn 22 republikanske stemmer, siden det er forventet at ingen demokrater i Representantenes hus vil støtte helsereformen.

Det kreves 215 stemmer for å få flertall og huset har 237 republikanere.

Dersom Representantenes hus godkjenner Trumps nye helsereform, skal forslaget stemmes over i Senatet.

Obama advarer

Tidligere president Barack Obama advarte torsdag mot endringer i helsereformen som kan skade det amerikanske folk.

– USA er sterkere på grunn av The Affordable Care Act. Eventuelle endringer bør gjøre helsevesenet bedre, ikke verre for hardtarbeidende amerikanere. Det bør alltid være vår prioritet, sier Obama i uttalelsen, ifølge Washington Post.

Tidligere denne måneden la Kongressens utredningsseksjon frem en rapport som viste at 24 millioner amerikanere vil miste sin helseforsikring med Trumps nye helsereform. Det fikk flere republikanske senatorer til å trekke støtten til presidentens plan.

Det hvite hus avviste analysene til utredningsseksjonen. Helseminister Tom Price sa tvert imot at planen vil gi flere mennesker forsikring, og til en lavere pris.

Trump varslet tidlig at han kom til å kvitte seg med Obamacare dersom han ble president. Helsereformen ble vedtatt i 2010, og iverksatt i 2014.

Obamacare gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring, med mindre de betaler en avgift.

