Trumps arbeidsministerkandidat trekker seg

Donald Trump kan står overfor nok et nederlag: Mannen han ønsket seg som arbeidsminister, Andrew Puzder, har trukket sitt kandidatur.

Det melder blant andre nyhetsbyrået AP. Puzder har gjort sin beslutning kjent i en pressemelding, skriver byrået.

Puzder, som er direktør i hurtigmatkjeden CKE Restaurants, skulle etter planen møte i en svært forsinket høring i Senatet torsdag. I stedet trakk han altså sitt kandidatur.

AP meldte tidligere onsdag at minst seks republikanske senatorer hadde bedt Det hvite hus om ikke å gjennomføre Puzders høring. Det er fordi de ikke ser for seg at de kan godkjenne ham, opplyser en ikke navngitt republikansk senator.

Stor motstand



Politico meldte tidligere onsdag også at en rekke fremtredende senatorer har rådet Det hvite hus til å skrote nominasjonen av Puzder. Han trengte støtte fra alle så nær som to av republikanerne i Senatet for å bli godkjent, og motstanden blant Demokratene er krystallklar.

– Uansett hvordan du ser på det, finnes det ikke noe verre valg for arbeidsminister enn Andrew Puzder, og jeg er glad for å se at mine Republikanske kolleger begynner å bli enige med meg, sa leder Chuck Schumer for Demokratene i Sentatet i en uttalelse tidligere onsdag, ifølge CNN.

Unnlot å betale skatt



Samtidig sier en kilde til CNN at Puzder har fått motstridende råd fra Det hvite hus om hva han skulle gjøre.

Flere republikanere er blant annet bekymret over at Puzder skal ha unnlatt å betale skatt i fem år for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA.

Fastfood-direktøren har også tidligere fått kritikk for sine uttalelser om kvinner og folk som jobber i restaurantene hans.

Kilde: VG/NTB