«Trumpcare» i fare – nytt forslag til helselov kan komme fredag

WASHINGTON, D.C. (VG) Minst ni republikanere nekter å stemme ja til partiets eget forslag til ny helsereform. Det kan tvinge frem et uventet og uønsket samarbeid med Demokratene.

– Dersom de ikke får stemmene, vil de måtte snakke med Demokratene. Noe de burde ha gjort i utgangspunktet, sier Angus King fra Maine, en av Senatets uavhengige representanter, til CNN.

Tirsdag kalte Donald Trump de 52 republikanerne i Senatet inn på teppet i Det hvite hus. Presidentens håp var å finne ut hva som må til for å få utbryterne til å ombestemme seg. Fremdeles sier minst ni av dem at de ikke kan stemme ja til forslaget.

Det er syv flere utbrytere enn man har råd til, ettersom ingen demokrater vil stemme for.

Demokrat om forslaget: – Hjerterått

Revidert forslag



Avstemningen, som majoritetsleder Mitch McConnell (R) hadde planlagt å holde allerede torsdag blir nå utsatt til etter Kongressens 4. juli-ferie. Den varer hele neste uke. Dermed må de ulike senatorene reise hjem til sine respektive stater og møte velgerne ansikt til ansikt. Det kan gjøre det enda vanskeligere å få de ni inn i rekken.

Ifølge en meningsmåling utført for avisen USA Today er det bare 12 prosent av amerikanere som støtter forslaget som foreligger per nå. Ifølge en undersøkelse gjort for Fox News er samme tall 27 prosent.



Kongressens budsjettkontor har anslått at 22 millioner mennesker vil miste forsikring med det nye forslaget. Mange av disse vil trolig i klare ordelag fortelle sine representanter hva de mener. Derfor jobbes det ifølge flere senatorer nå på spreng med å få klart et revidert forslag innen fredag, slik at representantene kan ta det med seg hjem.

Shelly Moore Capito fra Vest-Virginia er en av de republikanske senatorene som ikke vil stemme for «Trumpcare» slik forslaget er nå. Hun tror på et bedre forslag etter møtet med presidenten.

– Han lyttet til oss alle, og så ba han om at det blir lagt mer penger i potten, slik at de som trenger hjelp kan få det. Jeg føler han sa mye av det samme jeg mener, sier Moore Capito til CNN.

SENATOR: Shelley Moore Capito er blant dem som foreløpig sier nei til ny helsereform. Her like før hun blir intervjuet på TV fra Capitol Hill. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Motstridende ønsker



Problemet for presidenten og McConnell, som har stått i bresjen for utformingen av forslaget, er at blant de ni utbryterne er det folk som mener det stikk motsatte av senatoren fra Vest-Virginia.

Andre, som Rand Paul, vil at en ny helsereform skal spare staten for enda mer penger.

– Vi har alle sterke meninger. Foreløpig har vi ikke nådd et kompromiss, men det er viktig at vi fikser «Obamacare». Vi er dedikert til å fikse loven, sier Moore Capito.

Men også hun innrømmer at man kan komme til å måtte gå i dialog med Demokratene:

– Klarer vi ikke nå et kompromiss innen fredag vil vi kanskje måtte se mer på et forslag som går på tvers av partilinjene.

LETER ETTER STEMMER: Majoritetsleder i Senatet Mitch McConnell og innpisker John Cornyn møtte pressen utenfor Det hvite hus etter møtet med Trump tirsdag. Foto: Alex Brandon , AP

Bill Cassidy, republikansk senator fra Louisiana, sier han skulle ønske at de to partiene kunne jobbet sammen om et lovforslag, men mener Demokratene har gjort dette vanskelig fordi de fra starten har sagt at de ikke ønsker å diskutere en endring av «Obamacare» med Republikanerne.

– Det bør ikke være en republikansk helsereform, eller en demokratisk helsereform. Det bør være en amerikansk helsereform.

Representantenes hus sier trolig ja



Klarer republikanerne i Senatet derimot å komme til et internt kompromiss, og får de nødvendige 50 stemmene der, er det ventet at forslaget deretter vil gå rett gjennom Representantenes hus, Kongressens andre kammer.

I så fall vil den være klar for signering hos presidenten.

Først etter at Donald Trump har satt sin signatur på dokumentet vil «Trumpcare» være en endelig vedtatt lov.

Selv kommenterte han tirsdagens møte slik:

– Møtet gikk veldig bra. Obamacare er så godt som død nå. Det er vanskelig, men jeg tror vi vil få nok stemmer. Vi vil få en fantastisk helselov som tar vare på folk på en riktig måte til en riktig pris. Det vil bli mye billigere for både folket og nasjonen.

Presidenten ville derimot ikke svare på spørsmål om konkrete deler av innholdet.