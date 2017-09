Trump: – Vi skal ta oss av de slemme

Donald Trump la hele skylden på håndteringen av Nord-Korea på sine forgjengere.

Under et valgmøte for den republikanske politikeren Luther Strange i Huntsville i den amerikanske delstaten Alabama fortsatte Trump karakteristikkene av Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Han innledet talen med å snakke om de givende dagene han tilbragte i FNs generalforsamling i New York, hvor han blant annet kalte Iran en røverstat og betegnet sin nordkoreanske motpart som «rocket man» på et selvmordsoppdrag.

– Vi skal ta oss av de slemme folkene, sier Trump i sin tale til forsamlingen i Alabama.

Ny runde «rocket man»



Men Trump var åpenbart ikke ferdig med å lange ut mot Kim Jong-un, som et døgn tidligere sendte ut en lang uttalelse om USAs seneste trusler.

– Vi kan ikke ha gale menn der ute som skyter raketter overalt. Forresten, «rocket man» skulle blitt håndtert for lenge siden av Clinton, jeg skal ikke nevne republikanerne og Obama, sier Trump.

Trump gjorde altså et poeng av å påpeke at tidligere administrasjoner, flere tiår tilbake, hadde det egentlige ansvaret for situasjonen i Nord-Korea.

Artikkelen fortsetter under bildet

STØTTESPILLER: Donald Trump klemte Luther Stranges kone Melissa da han landet Huntsville International Airport fredag. Foto: Aaron P. Bernstein , Reuters

– Dere er beskyttet



Deretter la han til at han var overbevist om at Kim fulgte med på alt som ble sagt og at han tviler på at det vil bli utarbeidet en fredelig løsning fra nordkoreansk hold.

– Jeg kan si dere en ting, dere er beskyttet. Ingen skal tulle med oss, sier Trump.

Kim Jong-un omtalte sent torsdag Trump som en sinnsforvirret skurk og gangster.

Ordkrigen mellom USA og Nord-Korea ble like før betegnet som en «barnehagekamp mellom barn» av Russlands utenriksminister Sergej Lavrov

– Vi må roe ned sinnataggene og få dem til å innse at vi trenger en pause. Vi trenger kontaktpunkter, sa Lavrov på en pressekonferanse i FN-bygget i New York fredag.

Trump brukte også Alabama-talen til å kommentere den påståtte russiske involveringen i det amerikanske valget.

– Nei, Russland hjalp meg ikke. Jeg kaller det den russiske bløffen, sa Trump.

Han mener Russland-anklagene er Demokratenes svar på valgnederlaget.

– De (Demokratene journ. anm) trengte en unnskyldning, så de sier «Russland».