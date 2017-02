Trump utnevnte ny dommer i «The Apprentice»-stil

To føderale dommere ble innkalt til Det hvite hus, men bare én ble valgt. Spenningen sendte tankene tilbake til realityserien «The Apprentice».

Av Gustaf Tronarp, Aftonbladet

Det hvite hus' østre fløy var full av folk tirsdag kveld. Noen minutter over åtte lokal tid gjorde Donald Trump sin entré og stilte seg på podiet.

– Jeg lovte det amerikanske folk å finne den beste dommeren i hele landet. Og jeg er en mann som står ved mitt ord, sa Trump.

Videre avslørte han sitt valg til Høyesterett: Neil Gorsuch (49), føderal dommer i Denver, Colorado.

Før han overlot ordet til Gorsuch, la han litt ekstra tyngde på dommerens skuldre:

– Utenom forsvaret av vårt land er utnevninger til Høyesterett de viktigste beslutningene en president kan fatte. Avhengig av hvor gammel dommeren er, kan han være aktiv i 50 år eller mer.

Dommeren beskrives som en «orginalist», noe som innebærer at han tolker USAs grunnlov bokstavelig. Han er en sterk motstander av assistert selvmord, noe han har gjort rede for i en bok. 49-åringen har ikke dømt i noen abortspørsmål, men anses for å være en abortmotstander.

KJÆRLIG HILSEN: President Donald Trump kysset Neil Gorsuchs kone Louise på kinnet i Det hvite hus tirsdag lokal tid. Foto: Carolyn Kaster , AP

– Jeg lover å gjøre alt jeg kan for å være en tro tjener av grunnloven om jeg blir godkjent, sier Gorsuch.

Presentert i reality-stil



Utnevnelsen er altså en av de mest betydningsfulle beslutningene Donald Trump kommer til å fatte i løpet av sin presidentperiode. Og Trump lot ikke sjansen gå fra seg til å maksimere dramatikken.

Med inspirasjon fra sin egen realityserie «The Apprentice» så han nemlig ut til å gjøre alt for å fange så mange TV-seere som mulig.

Under presidentkampen presenterte Trump en liste på 21 navn som han overveide til posten som høyesterettsdommer. Med bare noen timer igjen til offentliggjøringen stod to personer igjen i leken: Neil Gorsuch og Thomas Hardiman (51).

For å opprettholde stemningen ble begge kandidatene kalt inn til Det hvite hus. De ble også tildelt hver sin Twitter-konto: @JusticeGorsuch og @JusticeHardiman. Sistnevnte er nå fjernet.

Skal gjøre alt for å stoppe det

USAs høyeste domstol har en omfattende makt når det kommer til å avgjøre om lover er forenlige med grunnloven. Dommerne som blir utnevnt av republikanske presidenter pleier å være mer kritisk til spørsmål om abort og homofile ekteskap.

Den nå avdøde høyesterettsdommeren Antonin Scalia poserte i 2014 med Trumps valg av hans arvtager, Neil Gorsuch, ved Kremmling i den amerikanske delstaten Colorado. Foto: Handout , Reuters

For tiden består domstolen av fire dommere som anses som konservative, og fire som er mer liberale.

Barack Obama forsøkte å få på plass en liberal dommer i løpet av sitt siste år i Det hvite hus. Utnevnelsen ble blokkert av republikanerne i Senatet.

Nå har demokratene lovet å gjøre det samme.

– Dette er en stjålet plass. Der er første gang noensinne at majoriteten i Senatet har en stjålet plass. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å stoppe utnevnelsen, sier Jeff Merkley, den demokratiske senatoren fra Oregon, til Politico.