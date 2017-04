Trump tvinger gjennom valg av omstridt dommer

Republikanerne i Senatet går nå til det oppsiktsvekkende skrittet å endre avstemningsreglene for å tvinge gjennom presidentens kandidat som høyesterettsdommer.

Demokratene blokkerte torsdag kveld nominasjonen av Donald Trumps dommerkandidat. 44 av senatorene motsatte seg nominasjonen og Republikanerne fikk dermed ikke de 60 stemmene de trengte for å gjennomføre avstemningen om den faktiske nominasjonen.

Republikanerne, som har flertallet i Senatet, svarte med å endre de mangeårige reglene for godkjenning av nye høyesterettsdommere. Dramatikken som utspilte seg i Senatet torsdag kveld beskrives i amerikanske medier som et politisk jordskjelv.

Endrer reglene

Den spesielle regelendringen ble tvunget gjennom ved hjelp av en såkalt «Nuclear option». I dag må man ha minst 60 stemmer for å få gjennom nominasjonen, men med «nuclear option» holder det med simpel majoritet - 51 stemmer. Dermed har Republikanerne likevel ha nok støtte til at Trump kan få sitt valg godkjent.

President Trump har tidligere sagt at han støtter en slik regelendring.

Ifølge CNN har det sittet langt inne for Republikanerne å benytte seg av det helt spesielle smutthullet i Senatets forretningsorden fordi man frykter det vil skape en uheldig presedens for fremtidige saker. Det har derfor vært jobbet på spreng med å finne et kompromiss.

– Vi har jobbet fra tidlig om morgenen, gjennom lange netter og helger, men det var rett og slett ikke mulig å komme i mål, sier senator Susan Collins, som har deltatt aktivt i forhandlingene.

Senatet må nå gjennom lange og kompliserte prosedyrer før den endelige voteringen kan gjennomføres. Det vil trolig ikke bli gjort før fredag kveld amerikansk tid.

Ledig plass

Utnevnelsen av ny dommer i høyesterett skal fylle den ledige plassen etter at den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia døde i februar i fjor. I kjølvannet av dødsfallet nektet republikanerne å godta Barack Obamas utnevnelse av dommer Merrick B. Garland i mars i fjor. Siden har plassen stått åpen.

49 år gamle Gorsuch er utdannet jurist fra prestisjefylte Harvard Law School, hvor tidligere president Barack Obama var blant klassekameratene, og var i flere år ansatt i et advokatfirma i Washington, før han startet i justisdepartementet i 2005.

Gorsuch har blant annet fått kritikk for å ikke svare tydelig om sine personlige meninger om abort, valgkampfinansiering og flere andre omstridte saker.