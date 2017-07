Trump tok pause fra bråket - mens alle andre snakket om sønnen

WASHINGTON, D.C./BRETAGNE (VG) Det blir slått på stortrommen når USAs president kommer på offisielt besøk i Frankrike. Men torsdag var det fortsatt hans sønn som var den store snakkisen.

E-postene mellom Donald Trump jr. og musikkpromotøren Rob Goldstone er blitt studert nøye de siste dagene. Natt til torsdag kom det meldinger som tydet på at det har vært en telefonsamtale mellom førstnevnte og russeren Emin Agalarov.

Venstrevridde MSNBC er blant nyhetskanalene som har finlest e-postene som ledet opp til det svært omtalte møtet mellom Donald Trump jr., Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort, Trumps svigersønn Jared Kushner og den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja.

De mener det må ha vært en telefonsamtale mellom Trump jr. og popstjernen Emin Agalarov, som var den som kontaktet Goldstone for å fortelle at det fantes informasjon om Hillary Clinton som kunne være interessant for Trump-kampanjen.

Trump jr. har ikke fortalt noe om en slik samtale. I et intervju med Fox News tirsdag sa han at «det stort sett bare var denne e-postkontakten».

– Den logiske slutningen fra e-postene er at det har vært en telefonsamtale, sier MSNBCs reporter Ken Dilanian til sin egen kanal.

Takker for hjelpen



Kanalen viser til at Goldstone 6. juni 2016 i en e-post ber Trump jr. si fra når han har mulighet til å snakke med Agalarov på telefon om hans informasjon om Clinton.

Slik fortsetter e-postutvekslingen:

Fra: Donald Trump jr. 6. juni 2016, 15.03.

«Rob, kan vi snakkes nå?

d»

Fra: Rob Goldstone, 6. juni 2016, 15.37.

«La meg finne ham i Moskva.

Hvilket nummer skal han ringe?»

Fra: Donald Trump jr., 6 juni 2016, 15.38.

«Min mobiltelefon

d»

Dagen etter



SØNN: Donald Trump Jr. er presidentens sønn. Tidligere denne uken ble han intervjuet på Fox News om sine møter med en russisk advokat. Foto: Richard Drew , AP

Fem minutter senere svarer Goldstone at Agalarov står på scenen, men er ferdig i løpet av 20 minutter, og at han sikkert kan ringe. Rundt en time etter det igjen kommer neste e-post fra Trump jr. til Goldstone:

Fra: Donald Trump jr, 6. juni 2016, 16.38.

«Rob, takk for hjelpen

D»

Neste e-post dem i mellom kommer dagen etter. Da skriver Goldstone til Donald Trump jr. at Emin har bedt om at han arrangerer et møte mellom Trump jr. og «Den russiske regjeringsadvokaten» og at han tror Trump jr. «er klar over møtet».

TV-kanalen spekulerer i om de to siste e-postene bekrefter det de foregående kan se ut til å lede opp til:

– Var det en telefonsamtale, og hva snakket de i så fall om? spør MSNBC.

Dette er foreløpig ubesvarte spørsmål.

RUSSISK TRIO: Advokat Natalia Veselnitskaja, forretningsmannen Aras Agalarov, som har forbindelser til president Donald Trump og hans sønn, popstjernen Emin Agalarov. Foto: Yury Martyanov Ethan Miller , AFP

Trump forsvarer junior



I går var Trump juniors far, USAs president Donald Trump, i Paris. Etter et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron holdt de to en felles pressekonferanse. Der ble Trump spurt om han var enig med hva hans utnevnelse til ny FBI-direktør, Christopher Wray, sa under en høring i Senatet onsdag om at kampanjer som blir kontaktet om den type møter med fremmede makter bør forhøre seg med FBI om lovlighetene av det før de takker ja til et slikt møte.

Trump svarte aldri direkte på spørsmålet, men omtalte i stedet sin sønn som «en fantastisk, ung mann», og gjentok sitt tidligere budskap.

– Han tok et møte med en russisk advokat. Ikke en regjeringsadvokat, men en russisk advokat. Det var et kort møte med to andre tilstede. Jeg tror de fleste ville tatt et slikt møte. Det kalles å gjøre undersøkelser rundt motstanderen. Det er vanlig i politikk. Politikk er ikke det mest sympatiske i verden, men dette er vanlig, svarte Trump, og la til at han mener pressen har lagd en stor sak ut av et møte som endte i ingenting.

Det rimer ikke med hva mange amerikanske politikere, både republikanere og demokrater, har sagt de siste dagene. En rekke av dem har derimot sagt at de aldri ville takket ja til et slikt møte. Flere tror også at Trump-kampanjens møte med Veselnitskaja kan være et brudd på amerikanske lover.

PRESSEKONFERANSE: Donald Trump og Emmanuel Macron håndhilser i forkant av en pressekonferanse i Paris. Foto: Alain Jocard , AFP

Ifølge e-postene Trump jr. offentliggjorde tirsdag var det den russiske riksadvokaten som tilbød Trump-kampanjen offisielle dokumenter som kunne være skadelige for Hillary Clinton.

Etterlengtet Paris-pause



Torsdag ble det også klart at justiskomiteen i Senatet i den amerikanske kongressen kommer til å be Donald Trump jr. om å vitne foran komiteen om møtet med den russiske advokaten. Det opplyste den republikanske komitelederen Chuck Grassley til blant annet CNN. Også Manafort og Kushner er ønsket foran komiteen.

I Paris fokuserer den franske pressen på hvordan Trump med Frankrike-besøket ble forært en gullkantet og sannsynligvis etterlengtet pause fra alt bråket på hjemmebane.

Franskmennene konstaterer at pomp og prakt preget besøket, da den amerikanske presidenten ble møtt med det mest fornemme Lysenes by har å by på, kronet av en mange retters middag med franske delikatesser på den berømte Michelin-restauranten Le Jules Verne drevet av stjernekokk Alain Ducasse i Eiffeltårnet.

– Vi sørger alltid for at våre gjester blir tatt godt imot, sier en talsmann fra Elysset til nyhetsbyrået AFP, og advarer mot å tolke den rause mottakelsen som en blankofullmakt til den amerikanske statslederen.