Trump taler snart: Vil stramme inn Obamas Cuba-politikk

WASHINGTON D.C. (VG) Under president Barack Obama gjenopprettet USA et nærere forhold til Cuba enn på flere tiår. I dag kommer Donald Trump til trekke tilbake deler av sin forgjengers politikk.

Donald Trump reiste fredag til Miami, Florida. En by hvor det bor mange eksilcubanere og etterfølgere av disse. Rundt klokken 19, norsk tid, holder han en tale der han skal redegjøre for sin politikk overfor den karibiske øystaten.

I valgkampen lovet han å endre på den «dårlige avtalen» han mener Obama gjorde med cubanerne, da den forrige presidenten normaliserte forholdet til Cuba.

Menneskerettigheter



Ifølge amerikanske medier er det ventet at presidenten vil gjøre endring som på nytt vil gjøre det vanskeligere for vanlige amerikanere å besøke Cuba. Det er fremdeles ulovlig for amerikanere å reise dit som turister, men under Obamas endringer ble det lettere for folk å omgå regelverket. Kritikere mener turisme vil være med å finansiere en diktatorisk regjering.

Trump skal også ha ønske om hindre at amerikanske dollar ender opp hos Cubas militære- og etterretningsoperasjoner.

Trumps kritikk mot Obamas politikk har vært at USA ga mye, men fikk lite igjen. Trump mener man må kreve mer fra Cuba når det kommer til menneskerettigheter og ting som frie valg. Det som har skjedd med Obamas politikk, hevder han, er at regimet har fått mer penger og kan undertrykke folket i enda større grad.

Delte meninger



Etter Barack Obamas historiske omlegging av USAs politikk overfor Cuba har amerikansk næringsliv gjort store investeringer der. Dette gjelder alt fra landbruket, til daglige ruteflyginger og hotelldrift. Blant annet disse investeringene gjør at Trump ikke vil reversere Obamas vedtak fullstendig.

Trump kommer også til å opprettholde ambassaden i Havanna, som ble gjenåpnet i 2015, etter at USA ikke hadde hatt ambassade på øya siden 1961.

– Man kan ikke putte hele ånden tilbake i lampen, sier en representant for Trumps regjering i forkant av presidentens tale, ifølge The Washington Examiner.

Blant eksilcubanere i USA er det delte meninger om landets politikk mot Cuba. Grovt sett kan den deles inn i at de eldre vil tilbake til det ikke-eksisterende forholdet som var før Obama, mens den yngre garde gjerne vil beholde de endringene som ble gjort under forrige president.