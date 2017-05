Trump sparker FBI-sjef Comey

Mannen som av mange fikk skylden for at Clinton tapte har nå fått sparken av Trump.

Tirsdag ga president Donald Trump beskjed til FBI-sjef om at han har var avskjediget og fjernet fra sin stilling. Dette kommer fram i en uttalelse fra Det hvite hus.

Avgjørelsen tok Trump på anbefaling fra justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein.

– FBI er en av vårt lands mest verdsatte og respekterte institusjoner, og i dag markerer en ny begynnelse for vår kronjuvel for håndhevelse av loven, sier Trump i uttalelsen.

Jakten på en ny FBI-sjef starter umiddelbart, heter det i uttalelsen.

Kunngjøringen kommer etter at det tidligere tirsdag kveld ble kjent at FBI sendte et brev til justiskomiteen i Senatet, der de beklaget at Comey hadde kommet med feilaktige opplysninger i en høring forrige uke. I høringen sa Comey at Hillary Clintons nære rådgiver Huma Abedin hadde videresendt «tusenvis av e-poster» til sin mann, tidligere kongressmedlem Anthony Weiner.

I høringen sa Comey at Clinton-rådgiveren Abedin hadde som vane å videresende mailer til en laptop slik at hun kunne printe dem ut for Clinton, og at tusener av e-poster hadde blitt videresendt. Dette skal altså ikke være riktig.

Comey sa også at flere av e-postene som ble videresendt skal ha innehold graderte opplysninger, men ifølge nyhetsbyrået AP skal heller ikke dette ha medført riktighet.

Mange av Clintons tilhengere har pekt på Comeys brev som en sterkt medvirkende årsak til at valgvinden de siste dagene snudde Trumps vei.

Den republikanske South Carolina-senatoren Lindsey Graham skriver i en uttalelse at han «vet det var en vanskelig avgjørelse for alle involverte».



– Gitt de siste kontroversene rundt direktøren, så tror jeg en ny start vil være bra for FBI og landet, sier han.