Trump-rådgiver omtalte «massakre» som aldri har funnet sted

Donald Trumps seniorrådgiver Kellyanne Conway er i hardt vær etter å ha anklaget to irakiske flyktninger for en massakre som aldri har funnet sted.

Den tidligere kampanjelederen, som nå er blant presidentens aller nærmeste rådgivere, kom med den falske massakrehistorien da hun i et intervju med MSNBC ble presset på det omstridte innreiseforbudet som er innført for syv muslimske land.

I intervjuet viser Conway til at tidligere president Barack Obama i 2011 innførte en seks måneders stopp for irakiske flyktninger etter at to irakiske menn kom til USA, der de ble radikalisert og senere hovedmennene bak det hun kalte «Bowling Green-massakren».

– De fleste kjenner ikke til det for det ble aldri omtalt, sa Conway.

Men en slik massakre fant aldri sted.

Pågrepet



De to irakerne ble riktignok pågrepet i byen Bowling Green i Kentucky og soner nå livstidsdommer for brudd på terrorlovene, men det var aldri noen massakre, og de ble heller aldri siktet for å ha planlagt noe angrep i USA, melder avisen The Washington Post.

Ifølge en pressemelding fra de amerikanske justisdepartementet i 2013 ble de to irakerne dømt til livstid for å ha sendt våpen og penger til al Qaida. Begge mennene innrømmet å ha deltatt i angrep mot amerikanske soldater i Irak, men aldri i USA.

Ifølge avisen The Independent gjennomførte aldri Obama-administrasjonen noe innreiseforbud for irakiske flyktninger, men innførte en ny og grundigere bakgrunnssjekk og behandling av søknadene for irakiske flyktninger som allerede befant seg i landet.

Alternative fakta



Kellyanne Conway har i løpet av sin korte karriere i Det hvite hus rukket å gjøre seg bemerket i sin omgang med fakta. I forrige uke skapte hun store overskrifter da hun slo tilbake anklager om at pressesekretær Sean Spicer overdrev tallet på tilskuere under innsettelsen med at han «presenterte alternative fakta».