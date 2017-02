Trump opphever toalett-direktiv for transkjønnede elever

Trump vil reversere direktivet som tillater transelever å bruke det toalettet de selv ønsker.

Talsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, sier at Trump mener det bør være opp til den enkelte delstaten å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde, uten at føderale myndigheter blander seg inn.

I mai i fjor ba Barack Obama-administrasjonen offentlige skoler i hele

landet om å la elever som er transpersoner bruke toaletter som stemmer med deres kjønnsidentitet.

I et dokumentutkast som Reuters har fått tilgang til, går det frem at president Donald Trump nå vil endre retningslinjene.

Ifølge nyhetsbyrået skal dokumentet inneholde følgende informasjon:

«Hensikten med dokumentet er å oppheve retningslinjene fra 13 mai 2016, mens justis- og utdanningsdepartementet fremdeles vurderer de relevante juridiske sidene.»

Trump kritisert av egne partifeller

Beskjeden om endrede retningslinjer kan bli sendt ut til skolene allerede onsdag, ifølge interessegrupper som har vært i kontakt med Trump-administrasjonen.

– Sikkerhetstiltakene som gjelder mobbing vil ikke rammes av endringene, sier en kilde tett på Trump-administrasjonen, til AP.

Direktivet fra mai i fjor har ikke vært bindende, men skoler kunne risikere å miste statlige midler, dersom transkjønnede elever ikke fikk velge toalett selv.

Motstandere av direktivet argumenterer blant annet med at gutter vil misbruke direktivet og påstå at de er transkjønnede bare for å smugtitte på jenter på offentlige toaletter.

Under valgkampen uttalte Trump at transseksuelle skulle få benytte seg av toaletter som passet dem. Men han snudde etter krass kritikk fra republikanerne som mener at det bør være opp til den enkelte delstaten å bestemme hvilke regler som skal gjelde.

Nord-Carolina skapte enorm debatt

I fjor vedtok Nord-Carolina en «toalettlov» som pålegger transpersoner å benytte offentlige toaletter som samsvarer med deres biologiske kjønn.

Justisdepartementet mente loven bryter med Civil Rights Act fra 1964, den banebrytende loven som ble vedtatt for å forby rasisme og sikre like rettigheter for alle amerikanere.

Loven skapte enorm debatt over hele landet. Delstaten fikk da pålegg fra sentrale myndigheter om å omgjøre den. I stedet valgte delstaten å saksøke myndighetene. Obama-administrasjonen svarte med motsøksmål for å få en domstol til å erklære loven for diskriminerende.