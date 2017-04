Trump om Kim Jong-un: – En «smart cookie»

Donald Trump antyder at han er klar for å lempe på handelskravene mot Kina i bytte mot hjelp i Nord-Korea-krisen.

I et intervju på CBS-programmet «Face the Nation» søndag snakker Trump om det anstrengte forholdet til Nord-Korea.

På spørsmål om hva han syns om diktatoren i landet, svarer Trump først at han ikke har noe å si, før han to setninger senere kommer med en sjeldent rosende bemerkning om den nordkoreanske lederen.

Trump mener Kim Jong-un må være rimelig smart siden han har greid å holde på makten etter sin fars død.

– Han har uten tvil hatt å gjøre med noen tøffe personer, særlig generalene. I meget ung alder var han i stand til å holde fast på makten, sier Trump, før han legger til:

– Så han er åpenbart en ganske «smart cookie» (smart kar, journ.anm.).

Kim Jong-un var bare 27 år gammel da han overtok etter sin fars død i 2011.

Viktigere enn handel

I det samme intervjuet virker den amerikanske presidenten å være villig til å lempe på de tidligere proklamerte handelskravene til Kina for å få hjelp i forbindelse med den økte spenningen rundt Pyongyangs atomvåpen- og rakettprogram.

– Nord-Korea er kanskje viktigere enn handel. Handel er veldig viktig, sier han, men lar et spørsmål henge i luften om ikke omfattende krigføring der potensielt millioner av mennesker dør, er viktigere.

IKKE REDDE: Kim Jong-un, her avbildet på en militærøvelse i et udatert foto publisert i april, har varslet at Nord-Korea er villig til å møte enhver form for krig fra USA. Foto: Str , AFP

Trump fortsetter:

– Om Kina kan hjelpe oss med Nord-Korea og løse det problemet, da er det verdt å inngå en avtale som ikke er så bra for USA, ikke sant?

Press fra Kina

Donald Trump tror Kinas president Xi Jinping vil legge press på Nord-Korea.

– Hvis Nord-Korea utfører en kjernefysisk test, blir jeg ikke glad, sier den amerikanske presidenten.

– Og jeg kan fortelle dere at jeg tror ikke Kinas president, som er en høyt respektert mann, vil bli glad heller.

På spørsmål om uttrykket at han «ikke blir glad» er et signal om et militært angrep fra USA, svarer Trump:

– Jeg vet ikke. Jeg mener, vi får se.

Nord-Korea testet lørdag en langtrekkende rakett. Testen ser ikke ut til å ha vært vellykket, og raketten eksploderte trolig etter noen minutter. I søndagens intervju antyder Trump at årsaken kan være at Kims raketter ikke er spesielt bra konstruert, men legger til at det bare er et tidsspørsmål før de fungerer bedre.

«Nord-Korea respekterte ikke Kina og deres høyt respekterte presidents ønsker da de gjennomførte en rakettoppskyting, som riktignok var mislykket i dag. Ille!» tvitret Trump fredag.

Hvis ikke presset fungerer, har Trump holdt muligheten åpen for et militært angrep på Nord-Korea.

Militærøvelse

Torsdag denne uken publiserte det nordkoreanske kommunistpartiets avis Rodong Sinmun en leder som hevder USA vil ødelegges, hvis de går til angrep på Nord-Korea.

«Hvis vårt super-kraftige preventive angrep blir igangsatt, vil det ikke bare fullstendig utslette de amerikanske, imperialistiske invasjonsstyrkene i Sør-Korea, men også redusere det amerikanske fastlandet til aske», skriver avisen. gjengitt av britiske The Telegraph.

USA og Sør-Korea gjennomførte søndag som planlagt en massiv militærøvelse i området. Totalt deltar rundt 30.000 soldater i øvelsen, som også det amerikanske hangarskipet Carl Vinson er en del av.

Pyongyang har truet med å angripe hangarskipet, og gjennom statlige medier truet regimet søndag også å angripe en atomdrevet amerikansk ubåt som er sendt til området.

