De to statslederne møtes for første gang i Det hvite hus fredag ettermiddag.

De to snakket om innsatsen i Afghanistan som begge landene har deltatt i, og om situasjonen i Ukraina, i tillegg til handelspolitikk.

Nektet for å ha anklaget britisk etterretning for avlytting

Trump fikk også spørsmål om den påståtte avlyttingen fra britisk etterretning. Pressetalsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, gikk tidligere denne uken ut og sa at britisk etterretning sto bak den påståtte avlyttingen av Trump Tower under valgkampen. Uttalelsen var gjengitt som et sitat fra tidligere dommer Andrew Napolitano.

– Tre etterretningskilder har informert Fox News om at president Obama gikk utenfor kommandorekken. Han brukte ikke NSA, han brukte ikke CIA, han brukte ikke FBI og han brukte ikke justisdepartementet. Han brukte GCHQ, sa Napolitano.

– Var det feil å legge skylden på britisk etterretning? spurte den tyske journalisten Asgar Graw fra avisen Die Welt.

– Vi sa ingenting, alt vi gjorde var å sitere en veldig dyktig advokat, som sa dette til Fox News. Jeg kom ikke med noe meningsutsagn, så du må nesten spørre ham (Napolitano, journ. anm.), svarte Trump.

– NATO-land må betale det de skylder

Trump brukte tid på pressekonferansen på å snakke om gjelden som mange NATO-land har til USA.

– Mange nasjoner skylder oss store summer fra flere år tilbake, og de må betale det de skylder, sa han.

I tillegg til å understreke at andre vestlige land må betale mer av NATOs militærutgifter, ba han om mer "gjensidig og rettferdig handel".

USAs president har tidligere gått hardt ut og kritisert Angela Merkel for måten hun taklet flyktningkrisen på i 2015.

– Se hva som skjedde med Angela Merkel. Jeg mente alltid hun var en god leder før hun gjorde dette. Jeg vet ikke hva som gikk galt med henne, sa han på et valgmøte i Virginia i august.

Nå er Merkel æresgjest i presidentboligen. De to møtes for første gang ansikt til ansikt fredag ettermiddag, norsk tid. Temaene er foreløpig uklare, men det er ventet at de vil diskutere NATO og USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar, Trumps holdning til EU, kampen mot IS i Syria og Irak, konflikten i Ukraina og forholdet til Russland.

Et annet tema som kan komme på bordet, er handelspolitikk. Der står Trump og Merkel langt fra hverandre, og like før besøket ble det kjent at Tyskland vil vurdere å trekke USA for retten hvis Trump går videre med sine planer om å legge skatt på import.