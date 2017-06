Trump kommer med Parisavtale-avgjørelse torsdag

Donald Trump skriver på Twitter at han vil offentliggjøre sin avgjørelse rundt klimaavtalen fra Paris torsdag.

Amerikanske medier som Axios, CBS News og ABC News har det siste døgnet sitert en rekke offisielle kilder på at presidenten er innstilt på å trekke USA ut av klimaavtalen.

USA ligger dermed an til å havne i selskap med Syria og Nicaragua, de eneste landene i verden som ikke har undertegnet avtalen.

Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om beslutningen, men natt til torsdag varslet Donald Trump at han kommer med en kunngjøring klokken 21 norsk tid.

Trosser flertallet



Det store spørsmålet er hvordan presidenten eventuelt planlegger og ser for seg at det skal skje.

Ifølge nyhetsnettstedet Axios har presidenten satt miljødirektoratet EPAs sjef Scott Pruitt til å lede et utvalg som skal utarbeide disse detaljene.

Et alternativ som de nå vil vurdere, er om USA skal trekke seg fullt, en formell prosess som kan ta opptil tre år.

Hvis det som Axios nå melder er korrekt, betyr det at Trump trosser et stort flertall i USAs befolkning, flere nære medarbeidere, og store deler av resten av verden.

Samtidig betyr det at han er i ferd med å oppfylle et av sine valgløfter.

I mars ble det meldt at Trump skulle bestemme seg for USAs deltagelse i avtalen i løpet av mai måned. Senest lørdag erklærte Trump på Twitter at han kom til å fatte en beslutning i løpet av denne uken.

Klima- og miljødepartementet opplyser til VG at de ikke ønsker å kommentere saken før utmeldingen er bekreftet fra offisielt hold.

– Uansvarlig



Forskningsleder Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning påpeker at det er uklart om Trump ønsker å trekke USA ut av hele klimakonvensjonen eller bare Parisavtalen.

– Begge delene vil uansett har store konsekvenser, men det er selvsagt langt verre om han trekker USA fra hele klimakonvensjonen. Da kan det bli vanskelig for den neste presidenten å få USA tilbake til forhandlingsbordet igjen, sier han.

– Man visste allerede under forhandlingene i Paris at det ville kreve en gradvis opptrapping av innsatsen for å nå målene i Parisavtalen. Det kan bli vanskelig nå, fordi det vil få reelle økonomiske konsekvenser for andre land å pålegge sine bedrifter restriksjoner når USA ikke gjør det samme, sier Kallbekken.

Han får støtte av Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

– USAs president er verdens eneste statsleder som gir regelrett blanke i hva vitenskapen om jordas klima sier, skriver Lundberg i en e-post til VG.

Hun viser til at ingenting så langt er bekreftet fra offisielt hold, og skisserer opp tre alternativer om hva som nå skjer:

1. USA trekker seg fra Parisavtalen.

2. USA trekker seg fra hele FNs klimakonvensjon.

3. USA blir værende i klimakonvensjonen og Parisavtalen, men kutter sitt eget ambisjonsnivå.

– Alle disse alternativene er uansvarlige, i strid med vitenskapen og legger en større byrde på andre land, skriver Lundberg.

– Katastrofe

Bellona-leder Frederic Hauge er ikke overrasket dersom Trump trekker USA fra Parisavtalen. I en pressemelding til VG skriver Hauge at han har ventet på beskjeden siden Trump ble valgt i fjor.

– Katastrofen skjedde allerede den dagen Trump ble valgt. Obama var en drivkraft i klimaarbeidet, sammen med Kina. At USA og Kina fant sammen før Paris-toppmøtet var utrolig viktig for at avtalen kom i stand. USA som motor i klimasaken forsvant da Trump ble valgt, skriver Hauge.

Hauge nekter likevel for at alt håp er ute for det internasjonale klimasamarbeidet.

– Nå avhenger alt av hvordan de andre store aktørene, som EU og Kina, vil reagere. De to møttes forrige uke i Berlin, sammen med Canada, for å snakke om styrking av Parisavtalen. Altså kan Trumps manøver føre til at USA bare blir mer isolert fra resten av verden, mens andre land rykker fra på teknologi- og energifronten, skriver Bellona-lederen.

