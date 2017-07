Trump jr., Kushner og Manafort skal alle vitne i Senatet

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trumps sønn, svigersønn og tidligere kampanjesjef, de tre som i fjor sommer hadde et møte med flere russere, alle skal vitne i Senatet neste uke.

Russland-granskingen Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak forsøkene på å påvirke valget. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette. Washington Post har avslørt at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner.

Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken.

Donald Trump jr. og Paul Manafort skal vitne foran justiskomiteen onsdag 26. juli i en åpen høring. Det skriver komiteen på sine egne hjemmesider.

Ifølge Washington Examiner har Manafort foreløpig ikke bekreftet at han kommer til å stille.

Presidentens svigersønn, Jared Kushner, som i dag har tittel som rådgiver for Donald Trump, må møte foran etterretningskomiteen allerede mandag 24. juli. Det bekrefter hans advokat Abbe Lowell til ABC News. Kushner slipper riktig nok unna med å vitne bak lukkede dører.

– Som Kushner har sagt siden mars er han villig til å dele alt han har av informasjon med etterforskningene i Kongressen. Han ønsker å samarbeide og setter pris på muligheten til å få lagt denne saken død, sier Lowell.

Vil ta bort sikkerhetsklarering



For Kushners del vil det i tillegg til møtet med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja, og flere andre russere, bli et tema hvorfor han ikke listet opp alle sine møter med russere i søknaden om sikkerhetsklarering.

Den siste tiden har en rekke kritikere, særlig demokrater, tatt til orde for at Kushner ikke bør være sikkerhetsklarert til å jobbe i Det hvite hus. Onsdag ble det klart at demokrater i Representantenes hus i et brev også har bedt FBI vurdere hans kone, Donald Trumps datter, Ivanka Trumps, sikkerhetsklarering, melder CNN.

Donald Trump jr. har også vært under sterk kritikk den siste tiden. Det var først etter at han skjønte at media var på sporet av møtet fra juni 2016 at han selv fortalte om det. Siden har flere detaljer kommet frem, som han selv ikke har gått ut med.

Blant annet at det var så mange som åtte personer til stede på møtet, som han takket ja til etter at en russer med knytninger til Vladimir Putin hadde lovet informasjon som kunne være skadeligfor Clinton-kampanjen.

Hevder han ikke fikk info



Å motta slikt fra fremmede makter er ulovlig etter amerikanske lover. Både Trump jr. og faren, presidenten, har derimot hevdet at dette er noe alle som driver valgkamp ville gjort. Dessuten, hevder Trump jr., fikk han aldri noe slik informasjon likevel.

MÅ VITNE: Tidligere kampanjesjef for Donald Trump, Paul Manafort. Foto: Matt Rourke , AP

Kritikerne, deriblant flere partifeller fra Republikanerne, mener det spiller liten rolle, så lenge de gikk til møtet i håp om å få slik informasjon. Kritikere sier også at de aldri selv ville tatt et slikt møte.

Christopher Wray, mannen som er utnevnt til ny FBI-sjef av president Trump, sa i sin senatshøring for å bli godkjent til jobben i forrige uke at dersom noen i en kampanje får et slikt tilbud bør de gå til FBI og sjekke om det er greit, eller ikke å gjennomføre et slikt møte i forkant.

I et intervju med Fox News onsdag kveld sa visejustisminister Rod Rosenstein at Trump-administrasjonen sammarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller, som har ansvaret for etterforskningen av Russlands forsøk på å påvirke valget.

