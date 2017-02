Trump: Jeg ville utsette innreiseforbudet

President Donald Trump hevder han i utgangspunktet ønsket å vente med innføringen av det omstridte innreiseforbudet, men ble advart av sine egne tjenestemenn.

Bare dager etter at han inntok Det ovale kontor undertegnet Trump en presidentordre som innebærer et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra syv muslimske land. Forbudet ble foreløpig stanset da en føderal dommer i Washington utstedte en midlertidig forføyning.

Beslutningen fikk den frittalende presidenten til å gå amok i sosiale medier.

– Ble advart

I et møte med landets politisjefer onsdag hevdet imidlertid Trump at han i utgangspunktet ønsket å gi reisende en måneds varsel før han innførte et slikt reiseforbud, melder CNN.

Ifølge Trump ble han advart mot en slik utsettelse av tjenestemenn, som mente at en utsettelse ville føre til «en flom av farlige terrorister inn i USA».

– Jeg foreslo først en måneds varsel, deretter en uke, men de var helt klare på at forbudet måtte innføres umiddelbart for å hindre at folk strømmet inn i landet før det trådte i kraft, sa Trump.

Angrep dommer

Det er første gang siden han signerte den omstridte presidentordren for to uker siden at Trump viser noen form for tvil rundt innreiseforbudet. Tvert imot har han de siste dagene kommet med en rekke harde utfall mot dommeren, og andre som har kritisert forbudet. Han har også antydet at USA kan bli angrepet i nær fremtid som følge av at ordren hans er tilsidesatt.

Senest onsdag morgen sendte Trump ut en Twitter-melding der han skrev at USA aldri kommer til å bli trygt nok hvis domstolene avviser innreiseforbudet.

«Hvis USA ikke vinner denne saken, som det åpenbart bør gjøre, vil vi aldri få den sikkerheten og tryggheten som vi har rett til. Politikk!», skrev Trump.

Anket

Saken er nå til behandling i en ankedomstol i California, og en kjennelse er ventet i løpet av kort tid. Det er usikkert hvordan de tre dommerne i appelldomstolen i San Francisco kommer til å stemme.

– Jeg er ikke sikker på om noen av sidene har presentert en overbevisende sak, men jeg mener bestemt at regjeringens sak fremsto som svekket, sier Stephen Vladeck, jusprofessor ved University of Texas.