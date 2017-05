De fordømmes internasjonalt for sine overgrep mot egen befolkning og brudd på menneskerettighetene, men hylles av Donald Trump som «smarte», «høyt respekterte» og for å gjøre «en fantastisk jobb».

Den amerikanske presidenten vakte tidlig oppsikt med sine positive karakteristikker av Russlands omstridte president Vladimir Putin. Etter 103 dager i Det hvite hus begynner listen over totalitære ledere som mottar gode skussmål fra Donald Trump å bli lang.

Forfølgelse

* Egypts president Abdel Fatah al-Sissi driver systematisk forfølgelse av opposisjonelle og anklages for grove menneskerettighetsbrudd, men da han besøkte Det hvite hus i april roste Trump den egyptiske presidenten for å gjøre «en fantastisk jobb».

* President Rodrigo Duterte på Filippinene anklages for å ha godkjent flere hundre utenomrettslige henrettelser i forbindelse med sin kamp mot narkotika. Han har tidligere samenlignet narkokrigen sin med Hitlers jødeutryddelser, truet med å spise Abu Sayyaf-medlemmer og kalt USAs tidligere president Barack Obama for en «horeunge».

I forrige uke inviterte Trump presidenten til Washington, etter det Det hvite hus beskrev som en «svært vennlig samtale» mellom de to statslederne.

Internasjonal fordømmelse

* Også Tyrkias president Recep Erdogan møter internasjonal fordømmelse for måten han knebler politiske motstandere og strammer inn ytringsfriheten i Tyrkia. Da han nylig vant en knepen seier i folkeavstemningen som sikrer presidenten svært vide fullmakter i grunnloven, mottok han gratulasjoner fra Trump.

* Den kinesiske presidenten Xi Jinping er også blant dem som stadig får lovord fra USAs president. Etter deres møte på Trumps landsted Mar-a-Lago i april har Trump karakterisert Xi som en «svært bra mann», som «høyt respektert» og som en «gentleman».

GODT FORHOLD: Donald Trump har snakket varmt om Kinas president Xi Jinping etter at de to møttes på Trumps landsted i april. Foto: AP

* Selv Nord-Koreas diktator Kim Jong Un har fått komplimenter av president Trump. I et intervju med CBS i forrige uke slo Trump fast at Kim Jong-un må være rimelig smart siden han har greid å holde på makten etter sin fars død.



– Han er åpenbart en ganske smart fyr, slo Trump fast.

Overfor Bloomberg sier Trump at han vil være beæret over å møte Kim under de rette omstendighetene.

Bekymret

Trumps rosende omtaler av diktatorer og totalitære skaper nå bekymring i Washington. Tidligere diplomater i Obama-administrasjonen understreker at Trumps uttalelser markerer et tydelig linjeskifte i amerikansk utenrikspolitikk og mener de kan få store konsekvenser for USAs status internasjonalt.

– Vi hadde også kontakt med problematiske regimer, men vi holdt dem alltid ansvarlige og hyllet dem aldri på denne måten, sier Ilan Goldeberg som jobbet i Utenriksdepartementet i forrige periode, og som nå er seniorforsker ved Senter for amerikansk sikkerhet, til Politico.

– Dette undergraver vår innflytelse og vår troverdighet som leder av den frie verden, slår han fast.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty understreker at han er dypt bekymret over det han mener er et tydelig linjeskifte fra den amerikanske presidenten.

– Dette har bekymret oss siden før Trump tiltrådte som president. Selv om heller ikke tidligere presidenter har vært plettfrie på dette området, viser Trump en helt annen holdning til disse spørsmålene enn vi er vant til fra USA. Det er tydelig at det er helt andre ting enn menneskerettigheter som nå styrer USAs forhold til disse landene, sier Egenæs.

Han mener Trump nå bidrar til å sette sitt godkjent-stempel på totalitære regimer.

– Disse lederne må i hvert fall oppfatte det som en form for godkjenning av det de driver med, og at de kan fortsette uten frykt for hva USA vil gjøre, sier han.

Trumps rådgivere understreker at presidentens taushet om menneskerettigheter er en del av en større strategi for å gjenoppbygge allianser og etablere nye.

– USA kan ikke tvinge andre land til å opptre på en bestemt måte. Vi kan legge press på dem, men hvor effektivt vil det være hvis vi ikke har noen dialog? Uten å knytte bånd oppnår vi ingen fremgang, sier rådgiver for det nasjonale sikkerhetsrådet, Michael Anton, til Washington Post.