Trump hyller ny kontroversiell sheriff

President Donald Trump hyller en ny meget kontroversiell sheriff: David Clarke (61), som mener svarte er late, uutdannede og har dårlig moral.

61-åringen, som selv er afroamerikaner, gir nå ut bok med tittelen «Cop under fire» (Politimann under ild). På Twitter anbefaler presidenten boken varmt:

– En stor bok av en stor kar! Varmt anbefalt! skriver Donald Trump på sin egen Twitter-konto.

Trump: Ba justisministeren stanse straffesak

MØTTE TRUMP: Her er Milwaukee-sheriff David Clarke i samtale med daværende presidentkandidat Donald Trump i august 2016. Foto: Eric Thayer , Reuters

Vil fjerne «Black Lives Matter»

Clarke er valgt til sheriff i Milwaukee, er gjenvalgt en rekke ganger og har gitt varm støtte til Donald Trump og hans synspunkter.

Og selv om han selv er afroamerikaner, er han en meget kraftig kritiker av afroamerikanere:

Clarke har ytret seg hyppig og kraftig negativt om bevegelsen «Black lives matter» (BLM), skriver blant andre The Guardian. De kjemper mot vold og systematisk rasisme rettet mot svarte i USA, og særlig mot politivold og urettferdighet i rettssystemet i USA.

Trump: Benåder omstridt sheriff

I 2015 uttalte han i sin egen podkast (gjengitt av blant andre lokal-TV-stasjonen TMJ4):

«La meg fortelle dere hvorfor svarte selger narkotika og involverer seg i kriminalitet i stedet for en mer sosialt akseptert livsstil: Det er fordi de er uutdannede, de er late og de har dårlig moral.»

VG Spesial: Følg Trumps første 100 dager

Nedsettende

Tidligere i år omtalte David Clarke en afroamerikansk CNN-reporter – Marc Lamont Hill – med det rasistiske nedsettende uttrykket «jigaboo».

Donald Trumps nye yndling har uttalt at BLM er en hatgruppe, og nekter for at politibetjenter er mer villig til å skyte svarte enn hvite mistenkte. Han har omtalt BLM-medlemmer som «undermennesker» og «kryp», og ment at bevegelsen burde utsettes for en målrettet utslettelse fra det amerikanske samfunnet. Han har også offentlig hevdet at BLM vil inngå samarbeid med IS for å ødelegge det amerikanske samfunnet.

Milwaukee-sheriffen har også gått ut med varm anbefaling til publikum om selv å skaffe seg våpen, fordi folk ikke lenger kunne stole på at politiet kom til unnsetning i tide. Dette ble skarpt tilbakevist av Milwaukees ordfører, som mente at denne anbefalingen var uansvarlig.