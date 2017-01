Trump hyller CIA

Den ferske presidenten sa lørdag at ingen føler sterkere for CIA enn ham.

Uttalelsen kom etter at Donald Trump besøkte CIAs hovedkvarter i Langley i Virginia lørdag.

Etter en bitter og politisk ladet feide med etterretningstjenesten, der han blant annet har sammenlignet dem med Nazi-Tyskland og langet ut mot avtroppende CIA-sjef John Brennan, møtte han rundt 400 CIA-ansatte.

Det kan dermed se ut som at Trump raskt har tatt fatt på oppgaven med å bearbeide det anspente forholdet som oppsto etter at CIA meldte om at russiske myndigheter sto bak hacking og andre forsøk på å påvirke valget i Trumps favør.

– Det finnes ingen som føler sterkere for etterretningsmiljøet og CIA enn Donald Trump, sa Trump, og poengterte at hans første programpunkt på hans første hele dag som president ble benyttet hos CIA.

Desember 2016: Trumps team anklager CIA for å ha politisk agenda

– Veldig få mennesker kan gjøre den jobben dere gjør. Dere skal vite at jeg støtter dere fullt ut, sa blant annet Trump før han fulgte opp med:

– Jeg vet at dere ikke alltid har fått den støtten dere har ønsket. Dere kommer til å få så mye støtte.

I talen trakk han også frem IS og islamistisk terrorisme.

– De bør utslettes fra jordens overflate. Det er et nivå av ondskap vi aldri før har sett.

Bakgrunn: Slik skal russerne ha forsøkt å påvirke valget

Forholdet mellom CIA og Trump ble om mulig enda vanskeligere da ubekreftede påstander om at Russland har kompromitterende materiale om Trump ble lekket.

Materialet stammer fra en privat etterretningsrapport finansiert av Trumps politiske motstandere.

Mike Pompeo, som er Trumps utvalgte til å lede CIA, har ennå ikke fått grønt lys av Senatet.

