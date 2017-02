Trump hevder Mia ble drept av terrorist - moren fortviler

Drapene på to britiske turister i Australia står oppført på Donald Trumps liste over terrorangrep, til tross for at politiet tidlig slo fast at det ikke dreide som om terror. Nå reagerer foreldrene.

Fakta: Trumps innreiseforbud * USAs president Donald Trump undertegnet forrige fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. * Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. *Sist fredag slo en dommer i delstaten Washington fast at forbudet ikke er lovlig, og forbudet er midlertidig satt på vent. Denne avgjørelsen er nå anket av det amerikanske justisdepartementet.



Kilde: NTB

Da Donald Trump besøkte en flybase i Tampa i Florida mandag rettet han et nytt, kraftig angrep på mediene. I talen anklaget han pressen for å underrapportere om terrorangrep.

– Det har kommet til et punkt der det ikke lenger blir omtalt. Og i mange tilfeller ønsker ikke den svært, svært uærlige pressen å fortelle om det. De har sine grunner, og dere har skjønt det, sa Trump.

Noen timer senere ga Det hvite hus ut en liste som består av 78 angrep som de mener er inspirert eller utført av terrorgruppen IS i perioden september 2014 til desember 2016.

Her kan du se hele listen, som Washington Post har publisert.

Drept med kniv

En av hendelsene på «terrorlisten» er drapene på Mia Ayliffe-Chung (20) og Tom Jackson (30) på et ungdomsherberge i Australia i august i fjor. En mann knivstakk Ayliffe-Chung, og drepte deretter Jackson da han forsøkte å hjelpe henne.

Det hvite hus karakteriserer altså drapene som et terrorangrep, til tross for at etterforskningen til politiet i Queensland tidlig konkluderte med at det ikke lå noen politiske motiver bak. Gjerningsmannen ble senere diagnostisert som schizofren og overført til psykiatrisk behandling.

Foreldrene til Ayliffe-Chung reagerte med vantro da de fant drapet på datteren på presidentens liste over terrorangrep, melder Washington Post.

– Min datters død skal ikke brukes som påskudd til å fortsette denne vanvittige forfølgelsen av uskyldige mennesker, skriver Rosie Ayliffe i et åpent brev til presidenten, med henvisning til Trumps forsøk på å innføre innreiseforbud fra syv muslimske land.

Ikke radikalisert

Også foreldrene til Tom Jackson reagerer kraftig på Trumps «terrorliste».

– Jeg er sikker på at han, og hans rådgivere, veldig godt vet at Tom og Mia ikke døde i et terrorangrep, men gjennom handlingene til en mentalt forstyrret person, men det passer selvsagt ikke inn i presidentens agenda, skriver Les Jackson på Facebook.

– Det er uforståelig at noen kan lese noe politisk ut av Toms død. Vi jobber fortsatt med å godta det som skjedde, og dette har brakt alle de vonde minnene om det som skjedde i fjor sommer opp igjen. Vi klarer oss godt uten slikt nonsens, sier han til Washington Post.

Vitner skal ha forklart at gjerningsmannen ropte «Allah er stor» mens han angrep de to ungdommene. Politiet etterforsket mulige bånd mellom gjerningsmannen og radikale, islamistiske organisasjoner, uten å finne noen slik kobling. De fant heller ikke noe som tydet på at mannen var blitt radikalisert.

Strid om innreiseforbud

En gjennomgang av de 78 «terroraksjonene» Det hvite hus mener har blitt ignorert av mediene viser at bare åtte av hendelsene er begått av personer fra de syv landene Trump-administrasjonen ønsker å ramme med innreiseforbud. Ifølge ABC News sto amerikanere bak flere angrep enn personer fra de syv landene til sammen.

Innreiseforbudet ble midlertidig stanset da en dommer utstedte en midlertidig forføyning mot innreiseforbudet. Natt til onsdag gjennomførte ankedomstolen i San Francisco en rettslig høring der begge parter ble hardt presset for dokumentasjon av sine påstander.

De tre dommere, to demokratisk utnevnt og én republikansk utnevnt, skal nå bli enige om innreiseforbudet skal gjeninnføres eller bekrefte opphevelsen. Retten kan også sette dato for en ny høring i saken.

Saken kan på et senere tidspunkt ankes videre til Høyesterett. Det er ventet at avgjørelsen fra den føderale domstolen kommer senere denne uken.