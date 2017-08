Trump gir en million dollar til redningsarbeidet

NEW YORK (VG) President Donald Trump donerer en million dollar av sine egne penger til redningsarbeidet etter orkanen Harvey.

Det avslørte pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders på en pressekonferanse torsdag kveld norsk tid.

Da hun ble spurt om pengene vil komme fra hans egen lomme eller en av stiftelsene hans, ble Huckabee Sanders mer nølende. Hun svarte til slutt at hun forsto det slik at pengene vil komme fra presidentens «egne penger»

Huckabee Sanders fortalte også at Trump ville at journalistene skulle komme med forslag til ham om hvilke veldedige organisasjoner som skulle motta pengene.

De samme journalistene vil garantert forsikre seg om at pengene faktisk blir utbetalt. The Washington Post har tidligere avslørt at Trump tidligere har hevdet å ha gitt til veldedige formål uten at det fins annet belegg for det enn hans ord.

Fikk kritikk

Mange har vært kritiske til flere aspekter ved Trumps tur til de ødelagte flomområdene i Austin i Texas denne uken. Ikke en eneste gang i løpet møtte Trump eller kona Melania Trump noen av ofrene for vannmassene. Og ikke en eneste gang kom Trump med trøstende ord til de rammede.

Han snakket i stedet om hvilken episk storm det hadde vært og at han ønsket å gjøre oppbyggingsarbeidet bedre enn noen gang i historien.

– Vi vil at folk skal se på dette om fem år, om ti år fra nå, at dette er veien å gjøre det, sa han, før han senere ble tilsynelatende overveldet av de rundt 1000 menneskene som hadde møtt frem for å ta imot presidenten og hans følge.

– For en folkemengde, for et oppmøte, sa Trump, akkompagnert av kona Melania i det New York Times slo fast var 15 centimeter høye stiletthæler.

Trumps pressesekretær Sarah Huckabee Sanders hadde dog understreket på vei til Austin at Trump ikke ønsket å ta fokus bort fra redningsarbeidet, og at de derfor neppe kom til å reise inn i de verste områdene.

Og fra de som har ledet redningsarbeidet, har Trump også fått mye ros for at han har vært så delaktig og villig til å hjelpe