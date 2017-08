Trump forsvarer benådingen av «Sheriff Joe»

USAs president Donald Trump sier at den kontroversielle sheriffen gjorde «en fantastisk jobb».

Trump har møtt mye motstand etter at han valgte å benåde den omstridte sheriffen Joe Arpaio, som risikerte seks måneders fengsel for diskriminering.

Under en felles pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö i Det hvite hus mandag brukte Trump mye av tiden på å forsvare beslutningen – blant annet ved å trekke frem andre, kontroversielle benådinger som tidligere presidenter har stått for.

– Jeg står ved min beslutning om å benåde «Sheriff Joe», sa Trump.

– Han har gjort en fantastisk jobb for folk i Arizona. Han er godt likt i Arizona. Jeg mener at han ble behandlet fryktelig urettferdig, fortsatte Trump ifølge CNN.

Hadde forberedt liste



Før pressekonferansen hadde Trump forberedt en liste over folk han ikke mente burde blitt benådet av tidligere presidenter. Blant dem som ble nevnt var Marc Rich, som ble benådet av Bill Clinton.

– Rich var mistenkt for forbrytelser som gikk mange tiår tilbake, inkludert det å kjøpe olje fra Iran mens landet holdt 53 amerikanske gisler, sa Trump.

Benådingen var svært kontroversiell, blant annet fordi det etter hvert ble kjent at det demokratiske partiet hadde mottatt store pengesummer fra Richs ekskone. I tillegg hadde Clinton-ekteparet fått private gaver til en verdi av rundt 75.000 norske kroner fra henne mens de fortsatt var i Det hvite hus.

Trump anklaget også Clinton for å ha benådet en rekke farlige kriminelle. Han kritiserte også Barack Obama for å ha benådet Chelsea Manning, som var dømt til 35 år i fengsel for å ha lekket hemmelige dokumenter til Wikileaks.

– Sheriff Joe er en patriot, sheriff Joe elsker landet vårt, sheriff Joe beskyttet grensene våre, og sheriff Joe ble behandlet veldig urettferdig av Obama-administrasjonen, sa Trump.

Les også: Republikanere fordømmer Trumps benådning

BENÅDET: Joe Arpaio ble benådet av Trump fredag. Han var funnet skyldig i disktriminering, og risikerte seks måneders fengsel. Foto: Mary Altaffer , AP

«USAs tøffeste sheriff»



Presidentens beslutning om å benåde Arpaio ble offentlig kjent natt til lørdag norsk tid, samtidig som orkanen Harvey traff Texas med full styrke.

Den 85 år gamle sheriffen var funnet skyldig i å ha brukt trafikkpoliti målrettet mot innvandrere, og risikerte seks måneder i fengsel for diskriminering.

Joe Arpaio kaller seg selv «USAs tøffeste sheriff», og ble for alvor kjent da han på 1990-tallet utvidet et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir han selv omtalte som en konsentrasjonsleir.

I løpet av sine 24 år som sheriff i Maricopa County i Arizona profilerte Arpaio seg som nådeløs mot kriminelle og innvandrere, og blitt sterkt kritisert av både menneskerettighetsorganisasjoner, advokater og dommere.

«USAs tøffeste sheriff»: Ga insatte råtten mat