Trump erklærer krig mot sine egne

President Donald Trump truer med hevn over sine egne partifeller etter det bitre nederlaget om helsereformen.

Presidenten måtte i forrige uke trekke tilbake forslaget om en ny helseplan etter at det ble klart at han ikke ville lykkes i å samle tilstrekkelig støtte i Representantenes hus, til tross for det republikanske flertallet.

Les også: Hemmelig pakt torpederte Trumps helseplan

Blant de sterkeste motstanderne innad i det republikanske partiet var en gruppe konservative, kongressmedlemmer, de såkalte «Freedom Caucus». Før den planlagte voteringen inngikk fraksjonens medlemmer en hemmelig pakt som effektivt bidro til å stanse forslaget.

Slår tilbake

Nå slår den hardt pressede presidenten tilbake. Trump la først skylden på Demokratene for det sviende nederlaget, men har de siste dagene fokusert angrepene om sine egne partifeller. I en Twitter-melding torsdag kveld maner han til kamp mot «frihetsfraksjonen» i neste års mellomvalg.

– Freedom Caucus vil skade hele den republikanske agendaen hvis de ikke blir med på laget raskt. Vi må bekjempe dem og Demokratene i 2018! skriver Trump.

I 2018 er det såkalt mellomvalg i USA, hvor hele Representantenes hus og deler av Senatet er på valg.

Stor oversikt: Så normal er Trump

Speaker Paul Ryan sier han frykter at splittelsen i det republikanske partiet vil tvinge presidenten til å samarbeide med Demokratene. Samtidig understreker han at han forstår Trumps frustrasjon over bli motarbeidet av sine egne.

– Misliker mobbing

Kongressrepresentant Jim Jordan, fraksjonens viseformann, sto bak pakten som skulle holde gruppen sammen i forhandlingene om helsereformen, og sikre at Det hvite hus ikke lyktes i en splitt-og-hersk-taktikk. Han forsvarer gruppas syn på helsereformen, og viser til meningsmålinger som viser stor motstand mot Trumps reform.

Les også: Truede dyr skaper mur-trøbbel for Trump

Michigan-representant Justin Amash går enda lenger:

– Folk flest misliker å bli mobbet. Det er slik barn kan få viljen sin i skolegården, men det er ikke slik man styrer et land, sier han.

Freedom Caucus mener Trumps forslag ikke går langt nok i å fjerne det offentliges rolle i markedet for helsetjenester.

Både Trump og Paul Ryan varsler nå omkamp om reformen. Under en telefonkonferanse med viktige økonomiske bidragsytere denne uken gjorde Ryan det klart at arbeidet med å legge en ny plan for å reformere det amerikanske helsesystemet allerede er i gang.