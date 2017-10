Trump: Bortkastet å forhandle om atomvåpenprogrammet

Donald Trump mener USAs utenriksminister Rex Tillerson kaster bort tiden sin ved å forsøke og forhandle med Nord- Korea om atomvåpenprogrammet.

Søndag skrev Trump på Twitter: «Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår fantastiske utenriksminister, at han kaster bort tiden sin ved å forhandle med lille Rocket man», før han la til i en ny tweet:

Nord-Koreas våpenprogram Utviklingen i år: * 6. mars: Nord-Korea avfyrer fire ballistiske raketter i det de sier er en øvelse på et angrep på USAs baser i Japan. * 7. mars: USA begynner utplassering av THAAD-systemet i Sør-Korea. * 14. mai: Nord-Korea avfyrer en ballistisk rakett som flyr 700 kilometer før det lander i Japanhavet. * 4. juli: Nord-Korea avfyrer et ballistisk missil som flyr 930 kilometer før det lander i Japan-havet. Pyongyang sier det dreier seg om en interkontinental ballistisk rakett. * 28. juli: Nord-Korea avfyrer en ny ballistisk rakett som ifølge Pentagon flyr om lag 1.000 kilometer før det lander i Japan-havet. * 29. august: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett som flyr over Japan før den lander i Stillehavet. * 3. september: Nord-Korea prøvesprenger det landet selv hevder er en hydrogenbombe. Dette er landets sjette atomprøvesprengning. Kilde: NTB

«Spar energien din, Rex, vi skal gjøre det som må gjøres», skriver AP og BBC.

Rocket man er en referanse til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Trump har tidligere uttalt at «Rocket Man er på et selvmordstokt for seg selv og sitt regime.»

Trumps meldinger kom etter at det amerikanske utenriksdepartementet lørdag gikk ut og kunngjorde at nordkoreanske ledere ikke har vist noen tegn til å ville forhandle om sitt atomprogram.

Litt senere søndag kveld fortsetter Trump twitter-tiraden:

«Å være snill med Rocket Man har ikke fungert på 25 år, hvorfor skulle det fungere nå? Clinton feilet, Bush feilet, og Obama feilet. Jeg skal ikke feile», skriver han.



Åpnet for kommunikasjon



Tidligere denne uken innrømte utenriksminister Tillerson for første gang at USA har enkelte åpne kanaler til det nordkoreanske regimet.

Ifølge Tillerson forsøker USA å finne ut om regimet er villig til å forhandle.

– Vi spør. Vi har kommunikasjonskanaler med Pyongyang. Vi er ikke i en mørk situasjon, en blackout, vi har et par, tre kanaler til Pyongyang, sa Tillerson etter samtalene med kinesiske ledere.

Men nå virker det ikke som om presidenten selv har noe ønske om at forhandlingene skal fortsette.



Samtaler i Norge



For få dager siden meldte en japansk avis at USA og Nord-Korea forsøker å få til samtaler i Norge i oktober for å mildne de steile frontene.

USAs mål med samtalene er å få Nord-Korea til avvikle sitt atomvåpenprogram.

Forholdet mellom USA og Nord-Korea har de siste månedene vært på frysepunktet etter at Nord-Korea har gjennomført flere rakettoppskytinger og prøvesprenginger, blant annet av det landet selv hevder er en hydrogenbombe.

I tillegg har ordkrigen mellom leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump spisset seg kraftig til. Den siste tiden har de to slynget fornærmelser som «mentalt forstyrret senil gamling» og «gærningen» mot hverandre.